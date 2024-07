Lotta all'antisemitismo: Monaco alla sessione plenaria dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto

Il rappresentante del Principato presso l'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) Lorenzo Ravano è stato a Glasgow dal 24 al 27 giugno per partecipare alla sessione plenaria dell'IHRA.

La sessione, presieduta da Lord Eric PICKLES, inviato speciale del Regno Unito per le questioni post-olocausto, ha offerto l'opportunità, a 8 mesi dagli attentati del 7 ottobre 2023, di fare il punto sulla situazione in Medio Oriente e sulla recrudescenza degli atti antisemiti in tutto il mondo.