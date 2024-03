Monaco, la chiesa di Santa Devota ospita la "24 ore per il Signore"

Venerdì 8 e sabato 9 marzo presso la chiesa di Santa Devota si svolgerà la giornata "24 ore per il Signore" organizzata dalla Diocesi di Monaco.

Papa Francesco ha istituito da diversi anni le «24 ore per il Signore», in tutte le diocesi del mondo.

I fedeli cattolici sono invitati ad adorare il Signore nella sua Eucaristia e a vivere della sua Misericordia nel sacramento della riconciliazione e della penitenza (confessione).

Questo passo si inserisce, in questo tempo di Quaresima, in una preghiera assidua per più giustizia, pace e amore nel mondo.

Per 24 ore, nella chiesa di Santa Devota, la diocesi propone:

8 marzo alle ore 12: messa di apertura per 24 ore: adorazione continua del Santissimo Sacramento e possibilità di confessarsi

9 marzo alle ore 12: messa conclusiva presieduta da monsignor Arcivescovo