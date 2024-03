Nel Principato a marzo la campagna "Mars Bleu" su prevenzione e screening del cancro colorettale

Come ogni anno, marzo è dedicato alla sensibilizzazione della popolazione per la prevenzione e lo screening del cancro colorettale.

Sostenuta dal Dipartimento degli Affari Sociali e della Sanità, dagli operatori sanitari del Principato e sostenuta dal Centro Ospedaliero Princesse Grace e dal Centro Monegasco di Screening, la campagna Mars Bleu mobilita molti attori.

Il cancro colorettale rappresenta, in termini di mortalità, il secondo cancro negli uomini e il terzo nella donna e la sua prognosi dipende dallo stadio della diagnosi: questo cancro può, in parte, essere prevenuto grazie ad uno screening delle lesioni precancerose che permette, inoltre, la cura precoce quando viene diagnosticato il cancro.

Ecco perché tutte le persone di età compresa tra i 50 e gli 80 anni, uomini o donne assicurati sociali nel Principato, riceveranno una lettera che le invita a farsi rintracciare.

Un kit di screening è disponibile presso il Centro Monegasco di Screening situato presso il Centro Ospedaliero Princesse Grace, su richiesta presso il medico curante, oppure presso l'Ufficio di Medicina del Lavoro una visita medica periodica.

Il kit di screening, una volta realizzato e messo in una busta fornita (pre identificata e pre affrancata), deve essere depositato in una cassetta postale del Principato, per essere inviati gratuitamente al Laboratorio di Biologia del Centro Ospedaliero Princesse Grace.

I risultati saranno poi trasmessi alla persona interessata e al suo medico curante nella settimana successiva. Se il test è negativo, dovrà essere eseguito un altro due anni dopo.

In caso di test positivo, il medico curante sarà informato direttamente dal Centro Monegasco di Screening per organizzare il necessario controllo colonoscopico.

Nell'ambito della campagna Mars Bleu, il Palais Princier sarà illuminato di blu venerdì 1 marzo per sostenere questa azione di salute pubblica.

Per domande sullo screening del cancro del colon, contattare il Centro Monegasco di Screening al numero (+377) 97 98 83 02