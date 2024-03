L'Ambasciatrice di Monaco in Francia Valérie Bruell-Melchior ricevuta all'Eliseo da Macron

In occasione di un colloquio privato, l'Ambasciatrice BRUELL-MELCHIOR ha assicurato il Presidente Macron del proprio impegno a proseguire e promuovere l'eccellenza delle relazioni tra il Principato di Monaco e la Francia, con il pieno concorso dell'Ambasciata di Monaco a Parigi.

Giovedì 29 febbraio, Valérie BRUELL-MELCHIOR, Ambasciatrice di Monaco in Francia, ha consegnato le proprie credenziali al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron nel corso di una cerimonia ufficiale al Palais del'Elysée.

MACRON ha, da parte sua, tenuto a ribadire i forti legami di amicizia che lo legano a S.A.S. il Principe Alberto II e ha espresso la propria riconoscenza per l'impegno del Sovrano per le cause che uniscono Monaco e la Francia, a partire da sicurezza, clima ed ambiente.