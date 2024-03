Monaco, il Ministro Dartout riceve la Presidente del Consiglio dello Statuto della donna del Québec

Pierre DARTOUT ha ricordato che il Québec è da tempo all'avanguardia in materia di uguaglianza di genere e che il modello portato dalla società quebecchese è una vera fonte di ispirazione per il mondo. Ha inoltre sottolineato che anche nel Principato il tema dei diritti delle donne costituisce una sfida importante.

Infine, ha espresso soddisfazione per la vitalità del tessuto associativo, dei servizi dello Stato e delle istituzioni monegasche tutte mobilitate e riunite attorno alla causa delle donne per celebrare in questo 8 marzo 2024 l'impegno di Monaco per i diritti delle donne.