Non è mai facile parlare di argomenti come questo della devitalizzazione dente, anche perché ci sono persone che, quando sentono parlare di questi argomenti e quando sentono parlare dentisti vanno in ansia perché non ci vorrebbero mai andare, però qui si parla di uno dei casi in cui è impossibile non andarci per tanti motivi.

Stiamo parlando di un trattamento che viene chiamato anche endodonzia o trattamento canalare e serve per salvare un dente che è già gravemente danneggiato, oltre a essere infetto.

Magari una persona ha un mal di denti lancinante e quindi deve subito fissare un appuntamento con il suo dentista sperando che ne abbia già uno di fiducia e di riferimento, che dovrà intanto fare un'ispezione visiva per farsi una prima idea e poi fare una panoramica dentale per poter capire la situazione nello specifico e in genere si parla della classica carie che non è stata curata a dovere, oppure si può trattare anche di un'infezione batterica che alla fine si è diffusa e non ci sono altre soluzioni, soprattutto quando poi quella infezione ha coinvolto anche la polpa.

Infatti, in quest'ultimo caso quello che succede e che la persona inizia a sentire molto dolore o ad avere un'ipersensibilità rispetto al caldo e freddo, fino ad arrivare alla formazione di un ascesso e quindi di un certo gonfiore.

Non è un intervento impossibile ma non è nemmeno uno dei più semplici e questo purtroppo va specificato e anzi molti dentisti dovranno eseguirlo in anestesia locale, altrimenti il paziente o la paziente rischierebbero di sentire molto dolore.

Per arrivare al loro obiettivo dovranno praticare un foro nel dente dove c'è quella parte infiammata e infetta per poter rimuovere il tessuto danneggiato utilizzando chiaramente le loro tecniche e i loro strumenti.

In particolare, la prima cosa che dovranno fare è pulire il canale radicolare dove c'è la polpa e quest'ultima deve essere pulita e anche disinfettata rimuovendo il tessuto infetto e poi prepararsi alla fase successiva che viene chiamata di riempimento.

La devitalizzazione di un dente non è uno scherzo

L'altra fase molto importante che riguarda la devitalizzazione di un dente è collegata al riempimento dello stesso e bisognerà utilizzare un materiale compatibile che dovrà inserito in quel canale e poi sigillato e se abbiamo già avuto a che fare con questo processo avremo di sicuro già sentito parlare di cemento dentale.

In questo modo l’obiettivo sarà di evitare nuove infezioni in futuro e in certe situazioni, da vagliare caso per caso, il dentista in questione dovrà eseguire altri trattamenti per favorire la guarigione del dente ed evitarne la estrazione.

Stiamo parlando di quando si arriva a dover mettere una corona per proteggere quel dente devitalizzato ed è una corona fondamentale anche dal punto di vita estetico, oltre che per la funzionalità del dente.

Per quanto riguarda il prezzo del trattamento possiamo chiedere prima al dentista e potremmo anche chiedere, ove ne avessimo bisogno, se per caso c’è la possibilità di pagare l’intervento in più volte.