Numeri telefonici con sovrapprezzo: come riconoscerli?

A chi utilizza una linea telefonica francese, capita sempre più spesso di ricevere una telefonata che lo informa di aver vinto un concorso al quale non hai mai partecipato, che gli annuncia una falsa emergenza invitando a richiamare un numero o che gli impone con tono perentorio di ripetere una procedura amministrativa che non hai mai avviato.

Nella maggior parte dei casi si tratta di un tentativo fraudolento che tende a far un numero a tariffa maggiorata.

Service-Public.fr (emanazione del governo francese) ha voluto fare chiarezza sui numeri speciali, sui loro prezzi e su come segnalare possibili abusi.



Il sovrapprezzo è un costo aggiuntivo che si aggiunge al prezzo di una normale chiamata. I costi relativi alle chiamate verso un numero a tariffa maggiorata vengono detratti direttamente dalla fattura dell'abbonamento telefonico.



Quando si chiama un numero a tariffa maggiorata, la telefonata deve sempre iniziare con un messaggio informativo riguardante la tariffa della chiamata. Non verrà addebitato alcun costo per questo messaggio.



Potrebbero esserti addebitati costi per una chiamata:

al minuto: ad esempio 0,50€ al minuto;

indipendentemente dalla durata: ad esempio 2€ a chiamata;

al minuto ed a chiamata: ad esempio 2€ a chiamata poi 0,50€ al minuto.



Come riconoscere un numero a tariffa maggiorata?

I numeri premium sono diversi dai numeri generici. Possono essere composti da 4, 6 o 10 cifre:

Numeri speciali di 10 cifre: iniziano con 081, 082 o 089;

Numeri brevi di 4 cifre: iniziano con 10, oppure iniziano con un numero compreso tra 32 e 39;

Numeri brevi di 6 cifre: iniziano con 118.



Gli operatori telefonici devono offre un'opzione gratuita che blocca le chiamate verso determinati numeri a tariffa maggiorata.



Per riconoscere meglio i numeri a tariffa maggiorata, è stata predisposta una segnaletica dei prezzi con codice colore:

Numeri verdi: sono gratuiti;

Numeri grigi: viene addebitato solo il prezzo di una normale chiamata (a seconda del tuo piano telefonico);

Numeri viola: si tratta di una chiamata ad un numero a tariffa maggiorata.

Nota: in caso di dubbi puoi andare sull’annuaire inversé ( clicca qui ) inserire il numero per verificare se si tratta di un numero a tariffa maggiorata.



La Direzione generale della concorrenza, dei consumatori e del controllo delle frodi (DGCCRF) segnala 3 situazioni che richiedono particolare vigilanza:



Un numero sconosciuto invia un SMS o registra un messaggio in segreteria: potrebbe essere un numero a tariffa maggiorata.

Si è invitati a chiamare un numero “cliccando su un link” su Internet: potrebbe essere un numero a tariffa maggiorata.

Su Internet occorre prestare attenzione a non sottoscrivere per errore un abbonamento Internet+: si tratta di un abbonamento a pagamento al quale puoi sottoscrivere senza prestare attenzione, ma il costo verrà addebitato sulla bolletta telefonica, senza fornire le coordinate bancarie.