Festa di San Patrizio, alla Biblioteca Irlandese il tradizionale concerto di arpe

Flor MacCarthy, che trascorre il mese di marzo alla Princess Grace Irish Library come scrittore-in-residenza dell'Ireland Funds Monaco, ha citato estratti del suo libro The Presidents' Letters - An Unexpected History of Ireland (New Island Books) dove si ritrova la corrispondenza di nove Presidenti dall'insediamento del primo Presidente dell'Irlanda nel 1938.

Si tratta di lettere ricevute o inviate da questi diversi Presidenti. È importante sottolineare che la prima Visita di Stato di un Capo di Stato in Irlanda fu quella condotta nel 1961 dal Principe Ranieri III di Monaco accompagnato dalla Principessa Grace, sua moglie, dal Principe Alberto e dalla Principessa Carolina.

Ovviamente, i media di tutto il mondo hanno coperto l'evento, contribuendo a portare l'Irlanda alla luce a livello internazionale. Altre visite di Capi di Stato in Irlanda seguirono come quella di John F. Kennedy, Presidente degli Stati Uniti d'America, nel 1963.

La conferenza illustrata da una presentazione di Flor MacCarthy ha anche affrontato il legame tra la Famiglia Principesca e i diversi Presidenti Irlandesi attraverso la loro corrispondenza e ha sottolineato la profonda amicizia che lega l'Irlanda e il Principato di Monaco fino ad oggi.

Il pubblico presente in biblioteca ha apprezzato anche il talento di quattro arpisti, allievi dell'Accademia Ranieri III di Musica e Teatro e letture teatrali tratte dal libro di Flor MacCarthy da attori del Monaco-Ireland Arts Society.

La Biblioteca Irlandese Princesse Grace è sotto l'egida della Fondazione Princesse Grace di Monaco. Sua Altezza Reale la Principessa di Hannover, Presidente della Fondazione, ha seguito l'evoluzione della Biblioteca verso un centro di eccellenza letterari e iIl suo contributo agli studi irlandesi in tutto il mondo e alla promozione della cultura irlandese è stato ampiamente rispettato.

Inaugurata quarant'anni fa da Suo Padre, il Principe Ranieri III, il 20 novembre 1984, la Principessa di Hannover aveva allora pronunciato un discorso che rendeva omaggio all'affetto che Sua Madre portava all'Irlanda. Dove nacque John Henry Kelly, il nonno paterno della Principessa Grace prima di emigrare in America all'età di vent'anni.