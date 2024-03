Lo Sporting Club Monte-Carlo si appresta ad ospitare il Ballo della Rosa 2024

Sabato prossimo 23 marzo allo nella Salle des Etoiles dello Sporting Club Monte-Carlo si terrà il tradizionale Ballo della Rosa 2024 sotto l'Alto Patronato di S.A.S. Il Principe Alberto e da S.A.R. la principessa di Hannover. Organizzata da Christian Louboutin, la 68ma edizione del Ballo della Rosa sarà a favore della Fondazione Princesse Grace. Con la partecipazione di Stéphane Bern.

Per questa nuova edizione, S.A.R. La Principessa di Hannover, Presidente della Fondazione Princesse Grace, ha scelto il tema «Disco», e ha dato carta bianca, ancora una volta,al suo amico Christian Louboutin per "immaginare" il Ballo della Rosa Monaco Disco.

Lo scenario

Un vento di lustrini si è abbattuto su Monaco! Quest'anno, gli ospiti risalgono al tempo fino al (folle) periodo della Disco. La Sala delle Stelle brillerà di mille luci e sarà adornata con le sue più belle palle sfaccettate per una serata «Back to the Future».

Lo spettacolo e gli artisti

Per questa occasione eccezionale, Shangela e Chad Michaels, due meravigliose drag queen degli anni '80, saliranno sul palco per interpretare i più grandi successi di due icone della Disco: Donna Summer e Cher. Il celebre coreografo Sadeck Berrabah e i suoi 48 ballerini metteranno il fuoco con i più grandi successi degli anni '80, prima di lasciare il posto all'iconica Gloria Gaynor, per un fine serata in apoteosi! Infine, il DJ Kiddy Smile farà ballare gli ospiti fino alla fine della notte.

La serata sarà anche animata dalla performance di Charly Voodoo, maestro indiscusso del cabaret e dello spettacolo vivente, pioniere della casa Madame Arthur dalla sua riapertura nel 2015. Officiando nel famoso cabaret di Pigalle, posa le valigie nel Principato per uno spettacolo spettacolare.

Prenotazioni: +377 98 06 63 40 - t.pelassy@sbm.mc - Apertura delle porte della Salle des Etoiles, alle ore 20, dress code: Cravatta Nera - Abito da sera. Prezzo per Persona: 1 200 Euro