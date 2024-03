Progettare una casa: 10 consigli utili per non sbagliare

Oggi più che mai, le persone vogliono essere parte attiva nella progettazione della loro futura casa. È un momento emozionante, carico di aspettative e desideri che prendono finalmente vita. Tuttavia, progettare una casa resta un lavoro complesso che richiede particolari accorgimenti. Per evitare di sbagliare, siamo pronti a darvi ben 10 ottimi consigli che vi aiutano a progettare la casa dei vostri sogni.

Organizzare spazi funzionali

L'organizzazione degli spazi interni nella progettazione della casa va curata nel dettaglio perché l'abitazione risulti funzionale nella vita di tutti i giorni. Le stanze devono esser collegate in modo intelligente e logico, considerando il “traffico” che c’è dentro casa.

Di solito, è bene dividere tra zona giorno e zona notte che hanno un uso diverso. Per ognuna delle zone, ci vorrebbe almeno un bagno, tenendo presente dove si trovano gli attacchi dell'acqua soprattutto quando si tratta di un progetto di ristrutturazione.

Studiare la cucina

Tra i vari ambienti di casa, quello che forse merita qualche ragionamento in più è la cucina. Essendo uno degli ambienti dove trascorrete la maggior parte del tempo a casa, occorre studiare delle soluzioni che siano funzionali e comode ma con un occhio di riguardo anche allo stile.

Migliorare l'efficienza energetica

L'efficienza della vostra casa va migliorata, soprattutto quando si parla di una ristrutturazione edilizia. La classe di efficienza energetica si può migliorare con interventi quali la realizzazione del cappotto termico.

Invece, quando si tratta di una realizzazione da zero, vi conviene investire in soluzioni a basso impatto ambientale che aumentino il comfort in futuro. Infissi a taglio termico, cassonetti degli avvolgibili esterni coibentati, riscaldamento a pavimento, caldaia con pompa di calore: sono solo alcuni degli esempi di investimenti significativi che vi permettono di risparmiare sul lungo periodo, evitando bollette molto alte.

Rendere tutto sicuro

Tante persone non si rendono conto che la sicurezza resta una priorità nel progettare una casa. Tutto deve esser a norma e vale la pena valutare sistemi antincendio per ridurre al minimo il rischio.

Studiare l'illuminazione

Lo studio dell'illuminazione riveste un ruolo decisivo quando siete alle prese con la progettazione della vostra casa. La luce, soprattutto quella naturale, va valorizzata al massimo perché rende gli ambienti più accoglienti e ospitali. Invece, i punti luce devono essere piazzati in base alle esigenze.

Curare lo spazio esterno

Se avete la fortuna di avere un giardino, valorizzatelo con un progetto ad hoc, che magari può esser fatto anche in un secondo momento rispetto a quello della casa. Se non avete il giardino, ma solo un balcone, per piccolo che sia, merita di essere arredato per renderlo un valore aggiunto dell’immobile.

Scegliere i materiali

La scelta dei materiali da utilizzare rappresenta una fase altrettanto importante ed emozionante durante la progettazione della vostra casa. Si tratta di una scelta cruciale perché ne va dell'aspetto che assume l’immobile. La scelta dei materiali va spesso di pari passo con la definizione dello stile che volete per la vostra casa perciò prestateci attenzione. Definite anche una palette di colori che dovrebbe contenerne almeno tre: uno di base, uno secondario e uno a contrasto per i dettagli.