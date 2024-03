Ad Auron un fine settimana scintillante su piste innevate e la musica del DJ Festival

Sabato pomeriggio, i partecipanti avranno il piacere di assaporare i beat inebrianti di Manu Larsen e Yumann. La domenica, l'energia non svanirà, mentre il giovane DJ Twenty Six e Tartine di Kiff prenderanno il comando per un pomeriggio di pura delizia musicale con la cima del Blainon come pista da ballo gigante.