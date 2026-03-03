Marzo Blu: 20 anni dopo il suo lancio nel Principato, lo screening resta l’arma più efficace nella lotta contro il cancro del colon-retto

A vent’anni dal suo avvio, questa campagna di sanità pubblica rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione di questo tumore.

Il cancro del colon-retto è infatti la seconda causa di mortalità per cancro negli uomini e la terza nelle donne.

Una diagnosi precoce può portare alla guarigione in quasi 9 casi su 10

Il Dipartimento degli Affari Sociali e della Sanità invita, tramite comunicazione scritta, gli assicurati sociali di età compresa tra i 50 e gli 80 anni a effettuare ogni due anni un test semplice, rapido e indolore.

Eseguibile a domicilio, il test è destinato alle persone senza precedenti personali o familiari di polipi, tumori colorettali o malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI). Consente di rilevare la presenza di sangue occulto nelle feci e rappresenta oggi il mezzo più efficace per prevenire il cancro del colon-retto prima della comparsa dei sintomi.

Solo in caso di risultato positivo, l’assicurato/a sarà indirizzato/a a un gastroenterologo per ulteriori accertamenti, che potranno condurre all’esecuzione di una colonscopia.

Risultati significativi

In 20 anni:

Oltre 26.000 test sono stati effettuati;

852 risultati positivi sono stati rilevati.

La prevenzione nel Principato, pilastro di una salute sostenibile

Il Dipartimento degli Affari Sociali e della Sanità ricorda che la prevenzione costituisce uno dei pilastri essenziali della politica di sanità pubblica del Principato.

Oltre al cancro del colon-retto, il Centro Monegasco di Screening organizza anche campagne di prevenzione per il cancro della mammella, il cancro del collo dell’utero, il cancro broncopolmonare e l’osteoporosi.

In occasione di Marzo Blu, le autorità incoraggiano tutti gli assicurati interessati a rispondere positivamente all’invito ricevuto. Un gesto semplice, rapido e gratuito che può salvare vite.

Informazioni e contatti

Il kit di screening è messo gratuitamente a disposizione degli assicurati sociali di età compresa tra i 50 e gli 80 anni:

Presso il Centro Monegasco di Screening

Presso l’Ufficio di Medicina del Lavoro

Presso il medico curante

Centro Monegasco di Screening

Centre Hospitalier Princesse Grace

(Avenue Pasteur 98000 Monaco)

Tel. +377 97 98 83 02



