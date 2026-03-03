3ª Edizione di POWHER – Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne (Foto)

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, il Comitato per la Promozione e la Protezione dei Diritti delle Donne annuncia la terza edizione dell’evento POWHER, che si terrà venerdì 6 marzo 2026 presso l’Espace Léo Ferré.

L’edizione 2026 è dedicata al percorso di vita di una donna, analizzato attraverso le dimensioni dello sport, della salute e dell’uguaglianza. L’obiettivo dell’iniziativa è mettere in luce le differenze strutturali nel ciclo di vita tra uomini e donne e le disuguaglianze che ne possono conseguire, promuovendo consapevolezza e dialogo intergenerazionale.

Un evento immersivo tra arte, informazione e partecipazione

POWHER 2026 propone una formula coinvolgente e interattiva che unisce riflessione, esperienza e sensibilizzazione:

Un’opera artistica partecipativa inedita realizzata da Mr One Teas, ambasciatore dei diritti delle donne;

Un gioco di pista immersivo che invita i visitatori a esplorare le diverse tappe della vita femminile;

Una mostra fotografica firmata da Sébastien Salamand, in arte Le Turk, dedicata alle sportive monegasche (judo, atletica, ginnastica, rugby, calcio, basket).

Animazioni tematiche lungo il ciclo di vita di una donna

Il percorso esperienziale si articola in diverse aree tematiche, ciascuna dedicata a una fase della vita:

Infanzia

Il Soroptimist International Club of Monaco e il Zonta Club de Monaco proporranno attività interattive volte a decostruire gli stereotipi di genere nello sport.

Adolescenza

SheCanHeCan presenterà il “gioco delle 7 famiglie” dedicato alle prime mestruazioni.

La Direction de la Sûreté Publique diffonderà un cortometraggio educativo sui comportamenti nelle relazioni affettive, invitando i partecipanti a classificarli secondo una scala dei comportamenti violenti.

20 anni

Fight Aids Monaco organizzerà un quiz informativo sulle infezioni sessualmente trasmissibili.

Il Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), in collaborazione con SheCanHeCan, metterà a disposizione un simulatore dedicato al ciclo mestruale, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulle principali patologie femminili.

30 anni

La Mairie de Monaco proporrà sfide simboliche ispirate alla quotidianità, per stimolare una riflessione sull’equilibrio tra vita professionale e genitorialità.

40 anni

Il CHPG installerà il celebre manichino della “Pal’Patrouille” per insegnare la tecnica dell’autopalpazione nella prevenzione del tumore al seno.

Pink Ribbon Monaco completerà l’attività con un gioco interattivo “Mito o Realtà”.

50 anni

Una dietista del CHPG guiderà i partecipanti nella composizione di un piatto equilibrato, evidenziando il ruolo della nutrizione nel benessere.

Una fisioterapista proporrà esercizi semplici per favorire il mantenimento della mobilità e dell’attività fisica.

60 anni

La Croix-Rouge Monégasque e Femmes Leaders Mondiales Monaco animeranno uno spazio dedicato alle malattie cardiovascolari e ai gesti di primo soccorso.

Senior

La Mairie de Monaco proporrà un mini escape game dedicato alle attività cognitive e fisiche adattate agli anziani.

Aux Cœurs des Mots presenterà un film-testimonianza dei residenti di A Quietüdine.

Programma della giornata

Ore 11:00 – Apertura ufficiale e visita delle autorità presso l’Espace Léo Ferré

Ore 13:00 · 14:00 · 16:00 – Accoglienza delle classi degli istituti scolastici del Principato e del centro di formazione dell’AS Monaco FC

Ore 17:00 – Chiusura dell’evento

Ore 18:00 – Inizio del Concorso di Eloquenza presso l’emiciclo del Conseil National de Monaco

Ore 19:30 – Annuncio dei risultati e cerimonia di premiazione

POWHER 2026 si conferma un appuntamento centrale nel calendario degli eventi istituzionali del Principato, riaffermando l’impegno costante nella promozione dei diritti delle donne, della salute e delle pari opportunità.

Ingresso libero e aperto al pubblico.



