Papa Leone XIV in visita apostolica nel Principato di Monaco

Sabato 28 marzo 2026 Sua Santità Papa Leone XIV compirà una visita apostolica nel Principato di Monaco. Lo ha reso noto la Sala Stampa della Santa Sede, ufficializzando un appuntamento destinato a segnare la storia del piccolo Stato affacciato sul Mediterraneo.

L’invito al Pontefice è stato rivolto da Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II in occasione dell’incontro avvenuto in Vaticano lo scorso 17 gennaio. Un gesto che si inserisce in una tradizione secolare di legami solidi tra la Famiglia Principesca di Monaco e i Successori di Pietro. Il Principato, tra i rarissimi Paesi al mondo in cui il cattolicesimo è religione di Stato, ha infatti mantenuto nel tempo un rapporto privilegiato con la Santa Sede.

Tra Papa Leone XIV e il Principe Alberto II emergono inoltre convergenze significative su temi di rilievo globale: l’attenzione al rispetto della vita umana, dal concepimento al suo termine naturale; l’impegno per un’ecologia integrale e per la salvaguardia della “casa comune”; e persino una comune sensibilità verso il valore educativo e sociale dello sport.

A seguito dell’incontro in Vaticano, anche l’Arcidiocesi di Monaco ha formalizzato l’invito al Santo Padre. In una lettera indirizzata al Pontefice, l’Arcivescovo S.E.R. Monsignor Dominique-Marie David ha richiamato la solidità dei rapporti storici tra il Principato e la Santa Sede, sottolineando come tali legami abbiano rappresentato una bussola nel passato e continuino a orientare le scelte presenti. Nel contesto delle sfide globali che attraversano il mondo contemporaneo, il Principe Alberto II – ha evidenziato l’Arcivescovo – si impegna costantemente per richiamare la coscienza collettiva e mantenere viva la responsabilità di ciascuno.

La Chiesa di Monaco guarda a questa visita con particolare gioia, anche in vista di due importanti anniversari che saranno celebrati nel 2027. Ricorreranno infatti i 780 anni della prima parrocchia sul Rocher, istituita con la Bolla Pro Puritate di Papa Innocenzo IV il 6 dicembre 1247, e i 140 anni della Bolla Quemadmodum sollicitus Pastor di Papa Leone XIII, con la quale fu eretta la diocesi di Monaco, posta direttamente sotto l’autorità della Santa Sede.

Pur essendo una diocesi relativamente giovane, la Chiesa monegasca custodisce una storia ricca e svolge ancora oggi un ruolo centrale nella vita del Principato, con una presenza viva e articolata, spesso poco conosciuta dal grande pubblico.

Secondo quanto comunicato dalla Sala Stampa vaticana, nei prossimi giorni – in coordinamento con il Palazzo del Principe e il Governo del Principato – saranno diffusi ulteriori dettagli sul significato pastorale e istituzionale della visita, sul programma della giornata e sulle modalità per partecipare o seguire questo momento storico.

Si tratterà infatti della prima visita, nella storia di Monaco, di un Pontefice regnante: un evento destinato a rimanere impresso nella memoria del Principato e della sua comunità ecclesiale.



