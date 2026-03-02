 / Eventi

“La Tour de Constance” al Théâtre Princesse Grace

Una storia contemporanea tra memoria storica e sogni sospesi, firmata da Guillaume Vincent

Il 31 marzo alle ore 20.00, il palcoscenico del Théâtre Princesse Grace ospita La Tour de Constance, spettacolo scritto e diretto da Guillaume Vincent, tra le voci più interessanti del teatro francese contemporaneo.

Un appuntamento che intreccia memoria e presente, ambientato in uno dei luoghi più simbolici del sud della Francia: Aigues-Mortes, cittadina della Petite Camargue, all’ombra della storica Tour de Constance.

Tra storia e attualità

La Tour de Constance, torre medievale che in passato fu prigione per i protestanti dopo la revoca dell’Editto di Nantes nel 1685, diventa nel testo di Vincent un potente simbolo. Non più solo luogo di detenzione e memoria storica, ma presenza silenziosa che incombe sulle vite dei protagonisti.

La vicenda si svolge infatti oggi, dietro le quinte di un hotel di lusso — l’Hôtel de la Tour — dove sei personaggi si muovono tra ambizioni professionali, desideri di fuga, relazioni sentimentali e le esigenze di una clientela sofisticata ed esigente.

Nel corso di un intero anno, lo spettatore accompagna i protagonisti attraverso il susseguirsi delle stagioni — primavera, estate, autunno e inverno — in un racconto che mette in luce aspirazioni, fragilità e contraddizioni della contemporaneità.

Giovani talenti in scena

Lo spettacolo è interpretato dagli attori della promozione 11 dell’École Supérieure d’Art Dramatique del Théâtre National de Bretagne: Bonnie Barbier, Julie Borgel, Alison Dechamps, Félicien Fonsino, Dylan Maréchal e Maxime Crescini.

La durata è di circa 1 ora e 40 minuti, senza intervallo.

Per la prenotazione dei biglietti è possibile consultare il link dedicato, con le seguenti tariffe: Intero – 29,00 €; Ridotto giovani (biglietto soggetto a controllo) – 19,00 €.

Con una scrittura che alterna realismo e tensione emotiva, Guillaume Vincent costruisce un affresco corale che riflette sul peso della storia, sulle dinamiche sociali e sulle aspirazioni individuali. La Tour de Constance si presenta così come un’opera intensa e attuale, capace di connettere passato e presente in un unico, suggestivo scenario.

Un nuovo appuntamento della stagione del Théâtre Princesse Grace che conferma l’attenzione verso una programmazione internazionale di qualità, capace di portare a Monaco il meglio della scena teatrale europea.

 

