Il Principato di Monaco alla 68a sessione della Commissione della condizione della donna di New York

Monaco ha partecipato alla 68a sessione della Commissione della condizione della donna, svoltasi dall'11 al 22 marzo 2024 a New York, sul tema della lotta contro la povertà.

Alyson CALEM-SANGIORGIO, vice Segretario della Missione permanente di Monaco, ha comunicato le nuove leggi promulgate da S.A.S. il Principe Alberto II per il risarcimento delle vittime di violenza e per il congedo di maternità a favore dei lavoratori autonomi.

Ha anche valorizzato le campagne del Comitato per la promozione e la protezione dei diritti delle donne e la forza del collettivo monegasco impegnato per i diritti delle donne.

Ha infine messo in luce i programmi della Cooperazione monegasca per l'empowerment delle donne in Africa e il sostegno di Monaco al quadro «Sport per la generazione uguaglianza» di ONU-Donne.

L'ambasciatrice Isabelle PICCO, Rappresentante permanente di Monaco, ha anche partecipato all'evento «Partenariati e pratiche multipartitiche per far progredire l'uguaglianza dei sessi, le donne e i giovani" insieme con María FERNANDA ESPINOSA GARCES ex Presidente dell'Assemblea generale e Samira ASGHARI, membro del Comitato olimpico internazionale e capitano della squadra femminile di basket dell'Afghanistan

Nell'occasione ha insistito sul potere dello sport per l'uguaglianza di genere e sull'importanza dei partenariati nell'attuazione delle politiche pubbliche e per azioni concrete sul terreno.