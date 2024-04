A Monaco la quarta edizione del Festival des Etoilés Monte-Carlo: chef stellati per cene stellari

Il 2024 segna la quarta edizione del Festival des Etoilés Monte-Carlo che segna il suo grande ritorno fin dal mese di aprile. Una programmazione d'eccezione, con duetti di chef stellati di fama propongono menù inediti nei 4 ristoranti stellati del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Alain Ducasse e Emmanuel Pilon al Louis XV Alain Ducasse all'Hôtel de Paris Monte-Carlo, Marcel Ravin al Blue Bay Marcel Ravin, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, Dominique Lory al Grill dell'Hôtel de Monte-Carlo e PavyllonCarlo, il ristorante di Yannick Alléno all'Hotel Hermitage Monte-Carlo svelano il loro ospite di questa stagione ricca di emozioni gustative.

S'inizia sabato 20 aprile con Alain Ducasse che invita per la prima volta Simon Rogan, Chef del ristorante triplamente stellato L'Enclume situato nella regione dei laghi nel Regno Unito, al ristorante Le Louis XV - Alain Ducasse all'Hôtel de Paris. Simon Rogan e Alain Ducasse, entrambi tre stelle, condividono una stessa idea di cucina, una cucina impegnata e responsabile che cattura l'essenza stessa del territorio locale.

Sabato 11 maggio Marcel Ravin invita David Toutain, lo Chef e proprietario del ristorante David Toutain a Parigi e doppiamente stellato. I due Chef condividono un profondo amore per la natura e una passione per l'autenticità ma anche un grande interesse per la ristorazione sostenibile, per la qualità dei prodotti e la loro provenienza. Appuntamento al Blue Bay Marcel Ravin per una cena a 4 mani ricca di creatività

Venerdì 21 e sabato 22 giugno Dominique Lory invita Yoann Conte, chef e proprietario del ristorante gastronomico La Table di Yoann Conte doppiamente stellato. Un appuntamento culinario all'ottavo piano dell'Hotel de Paris Monte-Carlo con due personalità straordinarie e perfezioniste che prestano particolare attenzione ai loro ospiti

Infine, sabato 14 e domenica 15 settembre al Pavyllon Yannick Alléno dell'Hotel Hermitage Monte-Carlo si svolgeranno le ultime cene a 4 mani di questa edizione del Festival delle Stelle. Lo Chef Yannick Alléno invita lo Chef doppiamente stellato del ristorante Saison a San Francisco, Richard Lee.