Nizza, a caccia di fake news: “La cascata del castello è un inno allo spreco d’acqua”, ma non è vero

Le giornate trascorrono anche tra si dice e polemiche, giusto per occupare il tempo oppure per cercare di migliorare quello che non va.

E’ di questi giorni una polemica che corre soprattutto sul filo delle reti sociali, ma che non disdegna nemmeno le panchine e le sedie blu della Promenade.

Obiettivo dei “si dice” è la Cascata del castello, una meraviglia di acqua, frescura e dolci suoni che è meta continua dei turisti che non rinunciano a scattare delle fotografie.

Siamo, però, in tempo di siccità, prolungata è il caso di sottolinearlo e di carenza idrica al punto che il Prefetto ed il Sindaco hanno adottati provvedimenti per limitare l’uso improprio dell’acqua, un bene prezioso e raro.

“La cascata sfugge a questi obblighi?”, si chiedono alcuni, mentre altri puntano il dito sugli sprechi e su chi predica in un modo, ma razzola in un altro.

E’ dovuto intervenire il comune di Nizza a chiarire che la polemica è assolutamente infondata: la cascata del castello, posta in alto rispetto al Quai des Etats Unis e dalla quale si gode una vista eccezionale sulla città, risale al XIX secolo e non genera alcuno spreco d’acqua che, fin dalle origini, è raccolta e, con un sistema di pompe, rispedita in alto per creare i suoi splendidi giochi di colori e di rumori.

Nessuno spreco, dunque: l’acqua è sempre la stessa, con buona pace di quanti hanno raccontato sulle reti sociali una storia del tutto diversa e, soprattutto, infondata.