Ma Place PMR, un nuovo strumento digitale per la mobilità inclusiva nel Principato

Dopo il lancio dell’applicazione Street Nav avvenuto nell’ottobre scorso, il Principato di Monaco compie un ulteriore passo avanti sul fronte della mobilità inclusiva con l’introduzione di « Ma Place PMR », una nuova interfaccia digitale dedicata alle persone a mobilità ridotta.

L’applicazione nasce per facilitare gli spostamenti degli utenti titolari di contrassegno PMR, permettendo la geolocalizzazione e il monitoraggio, in tempo quasi reale, della disponibilità dei posti auto riservati situati in superficie. Uno strumento pensato per rendere più semplice e autonomo l’accesso alla sosta sul territorio monegasco.

Attualmente, 64 dei 73 posti PMR identificati sono già stati dotati del sistema tecnologico previsto. Il completamento dell’intero dispositivo è programmato nel corso del 2026, a conferma di un progetto sviluppato per fasi e con una visione di lungo periodo.

« Ma Place PMR si inserisce pienamente nella politica Handipact del Governo del Principe, un’azione volontaria e concertata, con tutti e per tutti », ha sottolineato Christophe Robino, Consigliere di Governo – Ministro degli Affari Sociali e della Salute del Principato di Monaco, evidenziando la coerenza dell’iniziativa con l’impegno istituzionale a favore dell’inclusione e dell’accessibilità.

Lo sviluppo dell’applicazione è il risultato di un lavoro collaborativo tra pubblico e privato. Da un lato, hanno contribuito diversi servizi dello Stato, tra cui il Dipartimento degli Affari Sociali e della Sanità, la Delegazione Interministeriale per la Transizione Digitale e la Direzione dell’Urbanistica; dall’altro, hanno partecipato attivamente operatori del settore privato come Monaco Telecom, Tickitall e Urbiotica, tutti coinvolti nella realizzazione di questo progetto innovativo.

Un ruolo centrale è stato svolto anche dall’Associazione Monegasca delle Persone con Disabilità Motoria, che ha preso parte ai test pratici dell’applicazione, nel rispetto del principio fondante della politica Handipact: « nulla per noi senza di noi ».

Con l’entrata in funzione di Ma Place PMR, il 2025 si conferma un anno chiave per la mobilità e l’accessibilità nel Principato, segnato dalla messa in servizio di due soluzioni digitali innovative che contribuiscono a rendere gli spostamenti e la sosta più agevoli per le persone in situazione di disabilità su tutto il territorio monegasco.