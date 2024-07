Abbigliamento da Barche a Vela 2024: Tutte le Novità da non perdere

L'anno 2024 si preannuncia ricco di novità per l'abbigliamento da barche a vela, grazie alle nuove tendenze estive capaci di unire stile, funzionalità ed innovazione tecnologica. Gli appassionati di sport acquatici come i velisti, gli amanti dello yachting e tutti gli entusiasti della moda marina, troveranno una grande ispirazione nelle nuove collezioni proposte dai brand leader di settore come North Sails e dai suoi innovativi e competenti collaboratori 2024 come Slowear. North Sails - marchio iconico nell'ambito dell'abbigliamento tecnico per la vela – non ha bisogno di presentazioni, continuando a sorprendere con le sue proposte che combinano performance e stile.

La collezione da vela 2024 di North Sails propone una gamma di capi realizzati con materiali all'avanguardia che migliorano la resistenza all'acqua e la traspirabilità, senza sacrificare l'estetica. Un esempio su tutti è la sua nuova giacca a vento impermeabile Newport Sailor, realizzata in tessuto ripstop riciclato, che garantisce protezione dalle intemperie mantenendo allo stesso tempo un design elegante e moderno. I colori predominanti che propone North Sails per questo 2024 mantengono sia tonalità neutre ed intramontabili come il classico blu navy o il grigio antracite, sia tonalità più vivaci come il rosso ed il giallo (per una proposta accattivante e di personalità). In questo articolo, esploreremo le novità più interessanti e le tendenze emergenti nel mondo dell'abbigliamento da vela per il 2024. Vediamole insieme

NORTH SAILS & SLOWEAR: STILE ED Innovazione SI FONDONO ASSIEME

North Sails ha sempre introdotto una serie di innovazioni tecniche nei suoi capi: ad esempio i tessuti termoregolabili che mantengono il corpo alla temperatura ideale durante le uscite in barca. Molti capi della collezione 2024 sono dotati di protezione UV, un elemento essenziale per chi trascorre molte ore esposto al sole in mare aperto. La collaborazione vincente tra Slowear e North Sails rappresenta un ulteriore tassello in più: la fusione perfetta tra l'eleganza italiana e l'innovazione tecnica di due brand. Questa partnership ha dato vita a capi d’abbigliamento che non solo soddisfano le esigenze pratiche dei velisti e degli sportivi estremi, ma che un tocco di personalità e un design esclusivo che li rendono incredibilmente eleganti.

Per il 2024 infatti, Slowear e North Sails presentano capi che armonizzano tessuti tecnici a tagli sartoriali, offrendo una vestibilità impeccabile ed una funzionalità eccellente. Il risultato? un capospalla performante pensato per i marinai urbani di oggi, che non rinunciano alla tecnologia, allo stile ed alla raffinatezza. Un valido esempio è la giacca da vento Newport Sailor (un’inedita versione dell'iconica Sailor di North Sails realizzata in esclusiva per Slowear). Questa giacca presenta un pratico layer a 3 strati realizzato in materiale 100% riciclato, ultraleggero, antivento e impermeabile. Per chi cerca invece qualcosa di più esclusivo e vuole osare, il Peacoat Sartoriale rappresenta l’asso nella manica 2024. Realizzato in una gabardina di cotone e nylon impreziosita da una finitura idrorepellente, è capace di accoppiare il massimo del comfort e della protezione alla più alta sartorialità. Per saperne di più, potete sbirciare la nuova capsule collection 2024 di Slowear per North Sails e trovare la giacca o il capospalla più adatto a voi.

Capi e Moda Barche a Vela: dove Materiali e Tecnologie all'Avanguardia contano

Nell'abbigliamento da barche a vela, la scelta dei materiali è fondamentale per garantire prestazioni eccellenti. Le novità del 2024 vedono l'introduzione di nuovi tessuti high-tech, come il Gore-Tex Pro, che offre una combinazione imbattibile di impermeabilità e traspirabilità. Molti capi della nuova stagione sono dotati altresì di cuciture termosaldate, che impediscono all'acqua di penetrare e garantiscono una maggiore durabilità. Le zip idrorepellenti e le chiusure in velcro rinforzate sono altri piccoli ma essenziali dettagli tecnici che migliorano la resistenza all'acqua dei capi, rendendoli ideali per le condizioni più estreme. Oltre ai materiali, anche il design gioca un ruolo cruciale. Per il 2024, i capi tecnici presentano linee pulite e minimal, con un'attenzione particolare alla funzionalità. Le tasche sono posizionate strategicamente per accesso facile e rapido, e molti capi offrono sistemi di regolazione personalizzabili per una vestibilità perfetta.

Un altro aspetto importante dell'abbigliamento da vela è l'equilibrio tra estetica e funzionalità. Gli appassionati di mare non vogliono rinunciare a uno stile trendy mentre cercano capi che offrano protezione e comfort. Le prossime collezioni rispondono a questa esigenza irrinunciabile, con capi che sono allo stesso tempo eleganti e performanti. Tra i capi must-have per il 2024 troviamo anche le felpe in pile con interno in microfibra (che offrono calore senza aggiungere peso) e le magliette tecniche in tessuto traspirante (perfette per le giornate più calde). Anche i pantaloni cargo con tasche multiple e le giacche Softshell con cappuccio staccabile sono elementi essenziali per ogni velista del presente.

Nell'abbigliamento da barche a vela quindi, il 2024 promette di portare grandi novità, combinando materiali all'avanguardia, innovazioni tecniche ed un design elegante. Per gli appassionati di sport acquatici e gli amanti della moda marina, le nuove collezioni di North Sails e la collaborazione con Slowear rappresentano un'opportunità imperdibile per aggiornare il proprio guardaroba con capi che offrono il massimo in termini di performance e stile.