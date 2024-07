Cerimonia di premiazione 2024 all'École Supérieure d'Arts Plastiques - Pavillon Bosio di Monaco

La cerimonia di premiazione dell'École Supérieure d'Arts Plastiques - Pavillon Bosio (ESAP) per l'anno accademico 2023-2024 si è svolta a fine giornata, martedì 25 giugno, nonostante il tempo capriccioso, nella Cour d'Honneur del Municipio, alla presenza di S.A.R. la Principessa di Hannover, Mélanie-Antoinette de Massy, dei membri del Consiglio locale e dei rappresentanti degli organi ufficiali del Principato.

Nel suo discorso di apertura, Jean-Marc Deoriti-Castellini, Vicesindaco in rappresentanza del Sindaco e responsabile dell'École Supérieure d'Arts Plastiques - Pavillon Bosio, ha sottolineato che "il Pavillon Bosio, sotto il notevole impulso del team di gestione e di tutti gli insegnanti, sta vivendo una grande espansione, sia per quanto riguarda il programma di studi superiori, con le sue attività altamente diversificate e di alta qualità, che attestano la crescente attrattiva di questa scuola, sia per quanto riguarda i laboratori pubblici, che rispondono alla crescente domanda di arte nel Principato", prima di passare la parola a Thierry Leviez, Direttore dell'ESAP.