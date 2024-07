L'impatto dell'intelligenza artificiale nel mondo dello sport: il parere del cardiologo Josep Brugada

A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Parigi, il prestigioso cardiologo Josep Brugada parla con Houda Bakkali dell'impatto di nuove tecnologie come la realtà aumentata e l'intelligenza artificiale sulla medicina dello sport, in particolare del loro impatto sulla cardiologia.

Inoltre, valuta il ruolo dell'arte nella medicina, la più umana di tutte le scienze, e spiega perché la felicità è il migliore dei trattamenti. Bakkali, esperto di arte e nuove tecnologie, ha più di 15 anni di esperienza nel settore medico, dove applica le potenzialità dell'arte digitale alla creazione di contenuti informativi in campo medico, cosa che le è già valsa il prestigioso premio American Illustration 43 (New York, 2024) per il suo progetto sul cancro al seno.

In questo incontro con il dottor Brugada, egli affronta l'importanza dell'arte e delle nuove tecnologie in medicina, non solo per migliorare la diagnosi e il trattamento, ma anche per umanizzare la più umana delle scienze.

Il Dr. Josep Brugada è una delle figure di spicco della cardiologia mondiale e una delle voci informative più rispettate del settore. È consulente senior presso l'Hospital Clínic di Barcellona e direttore dell'Unità di aritmia pediatrica dell'Ospedale Sant Joan de Déu di Barcellona. Nel 1992, insieme ai suoi fratelli, ha descritto la malattia che causa la morte cardiaca improvvisa che oggi porta il suo nome, la Sindrome di Brugada.

È uno degli specialisti pionieri nell'applicazione delle tecniche e delle tecnologie più avanzate nel trattamento e nella prevenzione delle patologie cardiache. La sua attività didattica, divulgativa e di ricerca si riflette in oltre 500 articoli sulle più importanti riviste internazionali di medicina e cardiologia. Con una carriera riconosciuta da prestigiosi premi in tutto il mondo, il dottor Josep Brugada ha diretto l'équipe di cardiologia sportiva del Barcelona Football Club ed è uno dei precursori nell'implementazione dei defibrillatori negli spazi pubblici, privati e, soprattutto, sportivi.

Siamo alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi, l'evento sportivo più importante, cos'è questa disciplina chiamata cardiologia sportiva e come prepara il cuore di un atleta?

"Per cardiologia dello sport intendiamo quella parte della specialità cardiologica che si occupa - a priori - di persone sane che praticano sport per poter verificare che, effettivamente, il loro cuore sia preparato a sopportare lo sforzo che comporta la pratica di uno sport a diversi livelli e che, quindi, si adatti a seconda del tipo di sportivo. Quello che vedremo in un atleta che fa sport occasionale e ricreativo non è lo stesso di chi fa sport in modo continuativo come maratone, ultramaratone, ecc. Quello che cercheremo sarà diverso".

Cosa cerchiamo in ogni caso?

"In un caso vogliamo sapere che il cuore è in uno stato adatto per fare questo esercizio e che risponderà bene, mentre in un altro vediamo quali possono essere le conseguenze per il cuore quando si pratica uno sport intenso e continuo. Quindi, la cardiologia cercherà diversi aspetti per rendere la persona in questione in grado di praticare lo sport che desidera nel modo giusto".

Che impatto ha l'intelligenza artificiale sulla medicina dello sport?

"L'intelligenza artificiale sta indubbiamente entrando in tutti i settori dell'assistenza sanitaria e può essere un aiuto prezioso per gli elementi che richiedono una grande protocollazione. Ad esempio, nell'analisi degli elettrocardiogrammi, può essere di grande aiuto perché l'intelligenza artificiale vede e analizza tutti gli aspetti che le abbiamo insegnato e ci restituisce queste informazioni sintetizzate e organizzate in modo da poterle utilizzare. Ma non dimentichiamo che alla fine è sempre il medico a fare la diagnosi e a prendere le decisioni".

Qual è l'impatto dell'intelligenza artificiale nella cardiologia sportiva?

"Nella cardiologia sportiva, l'intelligenza artificiale può sistematizzare il modo in cui ci prendiamo cura di un paziente. Può farci vedere, o ricordare, tutti gli aspetti, alcuni dei quali possono essere estremamente infrequenti. Anche per chi ha meno esperienza in certi aspetti, l'intelligenza artificiale può aiutare a ricordare tutte le possibilità, tutti gli elementi chiave per arrivare a una diagnosi e alla gestione appropriata di ogni paziente".

Pensa che l'intelligenza artificiale debba essere temuta?

"Non c'è bisogno di temere l'intelligenza artificiale. Al contrario, sarà di grande aiuto nella cardiologia sportiva come in molti altri campi".

Quale sport e per quale cuore?

"Gli atleti sono per definizione persone sane che si prendono cura di sé e il nostro ruolo di medici è quindi quello di accompagnarli e consigliarli in base allo stato del loro cuore. La prima cosa da fare è assicurarsi che il loro cuore sia sano. Per questo motivo, vengono eseguiti dei test "pre-sportivi" per valutare che le condizioni cardiache della persona siano effettivamente adatte allo sport. Ma, soprattutto, nel follow-up di quella persona una volta che ha iniziato a fare sport.

In alcuni casi sappiamo che il cuore può adattarsi male all'esercizio fisico intenso e questo è un aspetto che dobbiamo controllare e che facciamo nei controlli periodici delle persone che praticano sport di resistenza per essere sicuri che il loro cuore supporti bene lo sforzo. È qui che il cardiologo può dare consigli su quanto intenso possa essere l'esercizio".

I defibrillatori sono di grande importanza nello sport, in che misura salvano le vite?

"I defibrillatori sono, senza dubbio, gli elementi chiave per salvare vite umane. Una persona che subisce una morte cardiaca improvvisa, dovuta a quella che chiamiamo fibrillazione ventricolare, che è l'aritmia più frequente che causa il decesso, ha un solo elemento in grado di invertire la situazione nei minuti successivi all'evento, ovvero la presenza di un defibrillatore automatico. Il defibrillatore permette di ripristinare il ritmo normale e di recuperare la vita della persona se viene utilizzato nei primi 10-15 minuti dopo l'evento aritmico.

Pertanto, la presenza di defibrillatori semiautomatici o automatici in tutti gli impianti sportivi e nei luoghi pubblici in generale salva la vita. Ci sono molti studi in tutto il mondo che dimostrano che più defibrillatori sono disponibili, più vite si salveranno perché si raggiungerà un maggior numero di pazienti colpiti da morte improvvisa e inaspettata. Pertanto, così come vediamo estintori praticamente in ogni luogo pubblico, dovremmo avere una rete di defibrillatori ad uso pubblico che tutti possano utilizzare per salvare la vita di qualcuno".

La tecnologia è l'alleato perfetto della medicina?

"La tecnologia ci sta aiutando molto e ci permette di fare cose assolutamente straordinarie nel trattamento di pazienti con diverse patologie cardiache. Siamo quindi molto fortunati a vivere in un'epoca in cui questo fantastico boom tecnologico ci permette di identificare e curare praticamente qualsiasi patologia cardiaca".

Che impatto hanno la realtà aumentata e la realtà virtuale sulla pratica cardiologica?

"La realtà aumentata e la realtà virtuale ci aiutano a visualizzare come eseguire determinati interventi, quale sia l'elemento tecnologico migliore per ogni malattia o disturbo in pazienti specifici. La realtà virtuale ci permette di riprodurre in laboratorio, prima di eseguire l'intervento di una certa patologia, e di cercare e vedere esattamente quale sarebbe il trattamento migliore. Questo aumenterà in modo esponenziale nei prossimi anni con l'intelligenza artificiale ma anche con la stampa 3D, la riproduzione di tutte le informazioni al di fuori del corpo del paziente e così via".

Tempo fa mi ha detto che la medicina è la più umana di tutte le scienze, in un contesto così invaso dalla tecnologia, è ancora vero?

"La medicina è la più umana di tutte le scienze e dovrebbe rimanere tale. Il fatto che ci troviamo in un vortice tecnologico, con la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale..., non deve farci perdere quella parte fondamentale della medicina che è il rapporto umano, la relazione tra medico e paziente, dove oltre a svolgere il lavoro scientifico, si dà loro il supporto umano per aiutarli a capire cosa gli sta succedendo e a fidarsi che la medicina e il medico li aiuteranno".

Pensa che l'arte aiuti a umanizzare la medicina?

"L'arte ha aiutato molto a umanizzare la medicina. Tutto ciò che ha a che fare con l'espressione artistica della medicina è un modo per accrescere quel valore umano, quel valore che sta al di fuori della scienza stessa e che aiuta a entrare di più nel campo delle relazioni umane, delle emozioni che sono assolutamente fondamentali nel campo dei rapporti tra le persone e soprattutto nel rapporto tra medico e paziente".

Per avere un cuore sano, di cosa non dovrei privarmi?

"Questa è un'ottima domanda perché, in generale, ai cardiologi viene sempre chiesto cosa non posso fare e voi mi chiedete di cosa non dovrei privarmi. Ebbene, non dovrei privarmi di cercare di essere felice, di cercare di avere una vita sana, di mangiare correttamente, di fare un po' di esercizio fisico ogni giorno, ma soprattutto di avere buone relazioni umane, un buon rapporto con il mio ambiente, con la mia famiglia, con i miei amici, di godere delle cose della vita quotidiana. Queste sono probabilmente le migliori medicine per il nostro cuore. Questo include un bicchiere di buon vino con gli amici, godersi un buon pasto, non per il cibo in sé, ma per la compagnia, per godere di quei momenti che ci rendono felici ogni giorno".

La felicità è la migliore medicina?

"La migliore cura che abbiamo per qualsiasi patologia, non solo per il cuore, è la felicità. Se una persona è felice, se si sente bene con se stessa nonostante la malattia, se è sicura di essere curata bene, se si sente amata dagli amici, dalla famiglia, dai medici, eccetera, questo atteggiamento di positività verso tutto ciò che la circonda è ciò che ci permette di accettare bene le situazioni e ci aiuta a prenderci cura del nostro cuore a livello fisico ed emotivo".