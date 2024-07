La Fondazione Princesse Grace di Monaco sostiene il laboratorio di ricerca medica pediatrica del professor Roman H. Khonsari

- Innanzitutto, il laboratorio del Prof. Khonsari si occupa di patologie che riguardano esclusivamente i bambini, poiché la maggior parte di esse richiede un intervento chirurgico prima che la loro complicazione porti alla morte del piccolo paziente, mentre le altre incidono pesantemente sull'aspettativa di vita.

- Una delle principali aree di ricerca del laboratorio è quella di trovare strumenti e protocolli per ottimizzare i tempi dell'intervento chirurgico per massimizzare le possibilità di successo. Con questo obiettivo e, più in generale, in linea con le sue priorità di ricerca, il laboratorio mobilita team multidisciplinari composti da ingegneri, modellatori e medici di diversa estrazione, in linea con quanto si fa oggi nelle migliori strutture.

- Il laboratorio ha già stretto collaborazioni con importanti organizzazioni sia in Francia che a livello internazionale e recentemente è entrato a far parte dell'Istituto Imagine.

- Il lavoro del laboratorio ha portato alla creazione di un'applicazione automatica di diagnostica fotografica che utilizza l'intelligenza artificiale e che sarà disponibile per i professionisti entro la fine del 2024, sulla base dei dati eccezionali dell'ospedale Necker (che costituiscono un enorme patrimonio). Inoltre, gli oggetti creati nel laboratorio vengono utilizzati anche per la formazione, con workshop di chirurgia craniofacciale organizzati in India, Ucraina e Armenia per trasmettere l'esperienza dell'Ospedale Necker in regioni in cui il trattamento delle malattie rare necessita ancora di miglioramenti.

- Sebbene il laboratorio sia stato creato relativamente di recente, ha già al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.

- L'obiettivo del professor Khonsari è quello di rendere la maggior parte dei risultati delle sue ricerche liberamente accessibili al maggior numero possibile di persone.