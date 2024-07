Crescita e potenziale della Polonia, l'interesse di Monaco alla Conferenza Business Destination

Venerdì 28 giugno, presso MonacoTech, il Consiglio economico di Monaco, in collaborazione con l'Ambasciata di Monaco in Polonia, Germania e Austria e la Camera di Commercio polacca, ha organizzato una conferenza Business Destination dedicata alla Polonia, preludio alla missione economica prevista dal 30 settembre al 2 ottobre a Varsavia. Gli imprenditori monegaschi presenti si sono dimostrati molto interessati ai vantaggi offerti.

La conferenza si è svolta in un formato ibrido, con alcune presentazioni effettuate a distanza. Alla presenza di Franck Julien , presidente del Comitato per le finanze e l'economia nazionale del Consiglio nazionale, Guillaume Rose, direttore generale del MEB e Alessandro Giuliani, console onorario di Polonia a Monaco, seguiti dall'Ambasciata di Monaco a Berlino, hanno introdotto l'evento ricordando i legami importanti e di lunga data tra i due Paesi.

Michal Krawczyk, vicepresidente della Camera di Commercio polacca, ha poi ricordato l'esistenza di un memorandum d'intesa tra le due camere, firmato nel 2010. Sulla base di questo track record, Krawczyk si è detto fiducioso, "convinto che gli incontri che si terranno in autunno tra gli imprenditori dei due Paesi porteranno a nuove collaborazioni, perché il potenziale è enorme".

Per aiutare le aziende associate ad apprezzare meglio le opportunità offerte dalla sesta economia dell'Unione Europea, un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia ha presentato un ritratto dell'economia polacca. La crescita del PIL è stata molto dinamica negli ultimi vent'anni (+209% dal 1990), anche se il Paese è stato duramente colpito dall'inflazione a causa della guerra in Ucraina. Ma la capacità di ripresa del Paese non è mai stata smentita e le previsioni di crescita prevedono un aumento del +3% nel 2024 e del +4% nel 2025. Infine, la Polonia beneficia dell'appartenenza all'Unione Europea e alla NATO, che garantisce sicurezza e stabilità.

Sono già stati individuati i settori di attività che potrebbero favorire gli scambi commerciali tra la Polonia e il Principato di Monaco, tra cui la nautica da diporto, l'industria farmaceutica e cosmetica, il settore bancario e assicurativo, il turismo di lusso e le nuove tecnologie.

Le possibilità sono quindi numerose e alcuni partecipanti alla conferenza hanno già espresso il loro interesse per la missione economica del MEB a Varsavia dal 30 settembre al 2 ottobre. Questo fa ben sperare per il successo del viaggio.