La Principessa di Hannover inaugura il restauro dell'opera di Roger Capron reinstallata nella Galerie des Salines

Martedì 2 luglio, S.A.R. la Principessa di Hannover ha inaugurato il restauro dell'opera di Roger Capron, reinstallata nella Galerie des Salines.

Realizzata nel 1968 dall'artista francese Roger Capron, questa decorazione in ceramica raffigurante il mondo marino, inizialmente composta da ventinove pannelli in terracotta smaltata, è stata progettata per le facciate dei locali situati sotto la passeggiata del Larvotto fino al 2019. L'artista ha creato una serie di visioni stilizzate dei fondali del Mediterraneo, con i suoi pesci, alghe e crostacei.

Nell'ambito dei lavori di riqualificazione della spiaggia del Larvotto, che inizieranno a settembre 2019, è stato avviato un importante progetto di conservazione-restauro per rimuovere, restaurare e reinstallare i dodici pannelli ancora conservati in loco.

Questo importante progetto è stato supervisionato dal Nouveau Musée National de Monaco (NMNM), depositario dell'opera, in stretta collaborazione con la Direction des Affaires Culturelles, l'Institut du Patrimoine, la Direction des Travaux Publics e la Réserve - Gestion de collections.