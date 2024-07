Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Jammin'Summer Session

Dall’8 luglio al 2 agosto 2024

Concerti di jazz gratuiti per presentare la giovane generazione del jazz, tanto inventiva quanto talentuosa.

Luoghi la Petite Pinède a Juan-les-Pins e il chiosco, Place Nationale, ad Antibes. Dall'8 al 18 luglio, 23,24,30, 31 luglio e 1 e 2 agosto. La Médiathèque Albert Camus, ad Antibes - 9 e 18 luglio alle ore 11

Pinède Gould et Place Nationale



63è Jazz à Juan

Dall’8 al 18 luglio 2024

Decano dei festival di jazz in Europa, Jazz a Juan è parte integrante della cultura e del patrimonio francese ed europeo, essenziale per la sua eccezionale influenza, che lo rende uno dei più prestigiosi ed efficaci vettori di comunicazione di Antibes Juan-les-Pins e della Costa Azzurra sulla scena internazionale.



Festival "L'humour à la plage"

Dal 3 al 5 luglio

Pinède Gould Juan-les-Pins



Fêtes de Notre Dame de Bon Port

Dal 4 al 7 luglio – Ore 6,15

Luoghi diversi



Journée portes ouvertes

Sabato 06 luglio – Ore 10

Théâtre Le Tribunal



Stage de luglio – Agosto

Dal 08 al 12 luglio – Ore 10

Théâtre Antibéa



La Guinguette de la Garoupe

Lunedì 08 luglio – Ore 18

Plateau de la Garoupe



63e Jazz à Juan

Dal 08 al 18 luglio

Pinède Gould



Théâtre en plein air

Dal 10 luglio al 14 agosto (chaque mercredi) – Ore 21

Espaces du Fort Carré



Mostre ed esposizioni

Les torches olympiques et paralympiques de 1936 à 2022

Fino al 28 luglio

Les Arcades



Concorde – TransartCafé Sportifs !! - Claude Serre -

Fino al 06 luglio 2024

Musée Peynet et du dessin humoristique



Hervé Rubeaud

Fino al 4 agosto 2024

Artiste Peintre

Palais des congrès



Exposition Samouraï, l'empreinte des guerriers

Fino al 31 agosto 2024

Médiathèque Albert Camus



Exposition Joan Miro. Chef-d'oeuvre de la collection Nahmad

Fino al 27 ottobre 2024

Musée Picasso



Visite guidate



Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Il 4, 23 e 30 luglio ore 9,30 - Il 16 luglio ore 15,30

Visita guidata della vecchia Antibes in inglese: il 4 e il 19 luglio ore 14,30 – L’11 luglio ore 15,30.

Visita guidata de Juan-les-Pins, la Belle Epoque aux Années Folles - L’8 e il 15 luglio ore 15,30 – Il 22 luglio e il 29 luglio ore 9,30

Visita «gourmande»: Tutti i venerdì alle 9,30 tranne il 12 luglio.

Visita guidata alla scoperta dei mest ieri d’arte: Il 4 e il 17 luglio ore 16,30.





AURON

FESTIVAL DU BIEN-ÊTRE, CONFERENZA

Da sabato 6 a domenica 7 luglio 2024.

Salle Rovery



VANESSA BAUDOUIN SPECTACLE

Sabato 6 luglio 2024 dalle 19:30 alle 21:30.

Salle Le Riounet



BREIL SUR ROYA

Mostra personale di Eric Colado nell'ambito del Festival Reflets du lac

Venerdì 5 luglio da 21:00 a 23:30

Chapiteau Espace loisirs 06540 Breil-sur-Roya



CAGNES SUR MER

JAZZ AU CHÂTEAU, CONCERTO

Fino al 13/09/2024, tutti i venerdì.

La ville de Cagnes-sur-Mer vous donne rendez-vous dans le cadre unique du Haut-de-Cagnes sur la place du Château pour les soirées d’été "Jazz au Château"

05/07 : Benjamin Bobenrieth Quartet

12/07 : Adrien Brandeis quartet

19/07 : Sa majesté le jazz, hommage à Nougaro

26/07 : Jazz accords

02/08 : Les pornographes

09/08 : The memory box trio

16/08 : Hetty Kate

23/08 : Boogaloo jazz quartet

30/08 : Cathy Heiting quintet

06/09 : Smoking jive

13/09 : En jazzimini trio

Place du château - Haut-de-Cagnes



FESTIVAL “LES NOCTURNES DU PIANO”

FINO AL 7 LUGLIO 2024

Hippodrome de la Côte d'Azur

2 boulevard Kennedy



MEETING HIPPIQUE D’ÉTÉ

DALL'8 LUGLIO A 24 AGOSTO 2024

LUNDI 8 JUILLET

Soirée de Villeneuve-Loubet

(feu d'artifice)

MERCREDI 10 JUILLET

Soirée de La Gaude

(feu d'artifice)

SAMEDI 13 JUILLET

Soirée de Cagnes-sur-Mer

(feu d'artifice)

MERCREDI 17 JUILLET

Soirée du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes

(feu d'artifice)

SAMEDI 20 JUILLET

Soirée du Comité Départemental d’Équitation 06

(feu d'artifice)

LUNDI 22 JUILLET

Soirée Ville et Métiers d’Art

(feu d'artifice)

MERCREDI 24 JUILLET

Soirée de Grasse

(feu d'artifice)

MERCREDI 31 JUILLET

Soirée de Saint-Laurent-du-Var

(feu d'artifice)

SAMEDI 3 AOÛT

Soirée “Exotique”

(feu d'artifice)

MERCREDI 7 AOÛT

Soirée #RACEANDCARE

(feu d'artifice)

SAMEDI 10 AOÛT

Soirée “Glamour et Chic” et Championnat Méditerranéen des Trotteurs

(feu d'artifice)

SAMEDI 24 AOÛT

Soirée de l’Amitié BFM Nice Côte d’Azur

(feu d'artifice)

Hippodrome de la Côte d'Azur



FEUX D’ARTIFICE À L’HIPPODROME DE LA CÔTE D’AZUR

DALL'8 LUGLIO A 24 AGOSTO 2024

Feux d'artifices à la fin des soirées à thème du meeting hippique d'été du 8 juillet au 24 août 2024 !

LUNDI 8 JUILLET

Soirée de Villeneuve-Loubet

(Feu d’artifice)

MERCREDI 10 JUILLET

Soirée de La Gaude

(Feu d’artifice)

SAMEDI 13 JUILLET

Soirée de Cagnes-sur-Mer

(Feu d’artifice)

MERCREDI 17 JUILLET

Soirée du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes

(Feu d’artifice)

SAMEDI 20 JUILLET

Soirée du Comité Départemental d’Équitation 06

(Feu d’artifice)

LUNDI 22 JUILLET

Soirée Ville et Métiers d’Art

(Feu d’artifice)

MERCREDI 24 JUILLET

Soirée de Grasse

(Feu d’artifice)

MERCREDI 31 JUILLET

Soirée de Saint-Laurent-du-Var

(Feu d’artifice)

SAMEDI 3 AOÛT

Soirée “Exotique”

(Feu d’artifice)

MERCREDI 7 AOÛT

Soirée #RACEANDCARE

(Feu d’artifice)

SAMEDI 10 AOÛT

Soirée “Glamour et Chic” et Championnat Méditerranéen des Trotteurs

(Feu d’artifice)

SAMEDI 24 AOÛT

Soirée de l’Amitié BFM Nice Côte d’Azur

(Feu d’artifice)

Tarif : 5 € / gratuit - de 18 ans. Animations

permanentes : structures gonflables, vélos sulky, promenades à poneys, voiture suiveuse.

Hippodrome de la Côte d'Azur



EXPOSITION ” PARLEZ-LEUR D’AMBRE, DE MÉTAL, ET DE VIE”

FINO AL 12 DICEMBRE 2024

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château - Haut-de-Cagnes



CANNES

FESTIVAL D'ART PYROTECHNIQUE 2024

4 luglio 2024: Spagna, tema “Le sens du chemin”

14 luglio 2024: Belgio, tema “Love’s symphony: a fireworks extravaganza”

22 luglio 2024: Italia, tema “Carpe diem”

7 agosto 2024: Inghilterra, tema “It’s written in the stars”

15 agosto 2024: Canada, tema “A fleur d’eau, a fleur de peau”

24 agosto 2024: Cina, tema “La route de la soie”

Plages - Croisette



VISITE GUIDÉE - LE TOUR DU MONDE EN 60 MINUTES

Venerdì 5 luglio 2024 ore 10,30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



VISITE GUIDÉE - DE L’ORIENT À CANNES, UN VOYAGE PICTURAL

Venerdì 5 luglio 2024 ore 15,30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



LE BAL ANGES ET DÉMONS

Domenica 7 luglio 2024 ore 16

Terrasse Riviera

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS, CONCOURS DE DANSES URBAINES

Too much sauce

Domenica 7 luglio 2024

Horaire(s) :

De 14h à 22h30

Théâtre Palais Stéphanie - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



CONFÉRENCE, LA VIE QUOTIDIENNE DES CANNOIS, DES ROMAINS À LORD BROUGHAM

Domenica 7 luglio 2024 ore 16

Association Moulin Forville - Musée Victor Tuby



ANIMATIONS, JOURNÉE DE SENSIBILISATION AUX GESTES QUI SAUVENT

Martedì 9 luglio 2024

Horaire(s) :

De 9h à 12h

Handiplage de Bijou Plage

122 boulevard de la Croisette

Square de Verdun - Kiosque n° 4



EXCURSION, VISITE DU BOULEVARD ET DU QUARTIER CARNOT

Martedì 9 luglio 2024 ore 9,30

Lieu de départ : 1 boulevard Carnot



ANIMATIONS, NOCTURNES CANNOISES - ESPLANADE PANTIERO

Martedì 9 luglio 2024 dalle 19 a mezzanotte

Esplanade Pantiero, Cannes



SPECTACLE, BROADWAY, NOUS VOILÀ !

Mercoledì 10 luglio 2024 ore 18

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



EXPOSITION, THE KID, CHARLIE CHAPLIN - L'EXPOSITION

9e Musée éphémère du cinéma

Fino a domenica 25 agosto 2024

Horaire(s) :

Tous les jours de 14h à 22h

Nocturne exceptionnelle jusqu'à minuit le mardi 30 juillet

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS, GARE CROISETTE

Fino a domenica 25 agosto 2024

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



PAGES À LA PLAGE 2024

Une bibliothèque face à la mer

Fino a venerdì 30 agosto 2024

Horaire(s) :

De 10h à 13h et de 14h à 17h45

plage Zamenhof, boulevard de la Croisette (avant le jardin de la Roseraie), Cannes



ANIMATIONS, LUNA PARK

Fino a sabato 31 agosto 2024

Ouvert tous les jours de 20h à minuit

Parking Coubertin

7, avenue Pierre Poési



EXPOSITION, DESSUS DESSOUS - JULIEN DES MONSTIERS

Fino a domenica 22 settembre 2024

Horaire(s) :

Mai et juin

Mar - Dim : 10h - 13h et 14h - 18h

Juillet à septembre

Tous les jours : 10h - 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, ODETTE DOMERGUE

Fino a domenica 22 settembre 2024

Tous les jours de 11h à 19h

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole



EXPOSITION, BOTTLED SEA 2124

L'univers plastique de George Nuku

Fino a domenica 17 novembre 2024

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



CAP D'AIL

SOIRÉES ESTIVALES : CONCERT CALL ME WINSTON

Martedì 9 luglio 2024 dalle 21 alle 23.

Amphithéâtre de la mer

Avenue Plage Marquet



HANDIPLAGE

FINO AL 01 SETTEMBRE 2024

Insignita del marchio Handiplage nel 2015, la spiaggia del Marquet è accessibile alle persone a mobilità ridotta tutti i giorni dalle 10.40 alle 18.00.

Plage Marquet

Avenue Plage Marquet



ANIM’ÉTÉ

FINO AL 30 AGOSTO 2024

Plage Marquet

Avenue de la plage Marquet



EZE

MOSTRA DI AMÉLIE MAUGUIN

FINO AL 10 LUGLIO 2024

Èze



FONTAN

1° mercato notturno di Fontan

Venerdì 5 luglio da 18:30 a 23:00

Place de l'école - Mairie



GORBIO

Escapades Baroques : Déambulation et spectacle musical

Sabato 6 luglio da 17:00 a 00:00

Place de la Mairie et Place de la République



ISOLA

ISOLA DEL JAZZ FESTIVAL

Dal sabato 6 a lunedì 8 luglio 2024.

2° festival di musica eco-responsabile

Isola 2000



SETTIMANA DELLA MUSICA

Dal lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2024.

Con il festival Isola du Jazz e un laboratorio gratuito di percussioni.

Isola 2000



LA TURBIE

Sere d'estate 06: spettacolo teatrale "Un grand cri d'amour" (Un grande grido d'amore)

Venerdì 5 luglio a 20:30

Trophée d'Auguste Rue Capouane



LE BROC

FESTIVAL DU PEU, ESPOSIZIONE

DAL 5 A 28 LUGLIO 2024

Iniziato nel 2003 da Jean-Marie AUDOLI, allora sindaco di Bonson, e Jean MAS, artista dell'Ecole de Nice, il Festival du Peu sarà ospitato per il secondo anno consecutivo nel comune di Le Broc.

Promuovere l'arte contemporanea in un ambiente autentico, permettere agli artisti di esprimere il loro talento il più vicino possibile a un pubblico appassionato, curioso e sensibile alle diverse forme di espressione, favorire i legami sociali attraverso incontri, dibattiti e momenti di condivisione all'interno della popolazione per scoprire nuovi orizzonti, è stato l'obiettivo degli ideatori di questo festival.

Dans le village - Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



LEVENS

NOËLLE PERNA – “MADO FAIT SON CABARET”, SPETTACOLO

Sabato 6 luglio 2024

Orari di apertura il sabato dalle 21 alle 23.

Halle du Rivet

Route de Duranus



EXPOSITION DE STÉPHANE BOLONGARO: “TOTOR”

FINO AL 30 SETTEMBRE 2024

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. tranne 14 luglio e 15 agosto.

La Galerie du Portal

1 Place V. Masseglia



MENTON

Alpina Raid

Venerdì 5 luglio da 14:00 a 18:00

stade rondelli



Fête de la Saint-Pierre

Sabato 6 luglio da 07:00 a 23:00

esplanade Francis Palmero



Mostra "Alchimia" di Michèle TORRELLI

Fino al 30 luglio

L'Odyssée Bibliothèque Municipale -

Palais de l'Europe 8 avenue Boyer



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visite guidée : Laissez-vous conter Menton : Les ruelles de l'histoire

Ogni sabato alle ore 10

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata del Jardin Val Rahmeh

Tutti i giovedì ore 10,15

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata alla limonaia di Mas Flofaro

Mercoledì10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Martedì ore 10

Palais de l'Europe



Visita guidata del giardino di Val Rahmeh con giardiniere

Il Giovedì ore 10,15

Lasciatevi raccontare la storia del giardino mentre scoprite la sua vegetazione varia e rigogliosa.

Tra la freschezza delle fontane, le vasche e i vialetti ombrosi dal fitto fogliame, scoprite una vegetazione rigogliosa e diversificata. Giardino di acclimatazione e conservatorio, l'orto botanico ospita una gamma eccezionale di piante: quasi 1.700 specie e varietà provenienti dalle regioni mediterranee, subtropicali e tropicali. Questa diversità e l'atmosfera esotica sono rese possibili da un microclima privilegiato, più caldo e umido rispetto al resto della Costa Azzurra. Il nostro... Leggi di più

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



MONACO

Exhibition - "artmonte-carlo"

Da venerdì 5 a domenica 7 luglio 2024

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Event - "U Sciaratu - Summer Carnival"

Venerdì 5 luglio 2024, alle 18.30

Monaco-Ville



Concert - "Dele Sosimi Afrobeat Experience"

Dalle venerdì 5 alle 21h, a sabato 6 luglio 2024

La Note Bleue

Plage du Larvotto - Avenue Princesse Grace



Evento - "11° Monaco Energy Boat Challenge"

Fino a sabato 6 luglio 2024

Baie de Monaco



Exhibition - "Symphony of colours"

Fino a domenica 6 luglio 2025, dalle 10h alle 18h

Espace 22

24 Bd d'Italie



Evento - "Jumping Internazionale di Monte-Carlo"

Da giovedì 4 a sabato 6 luglio 2024, Port Hercule de Monaco

Il Port Hercule si trasforma in una pista per cavalli per il Jumping International de Monte-Carlo. Da oltre 15 anni, questo evento imperdibile riunisce i migliori cavalieri del mondo, ai piedi del Palazzo dei Principi.

Port Hercule de Monaco



Exhibition - "Turner: the Sublime Legacy"

Da sabato 6 luglio a domenica 1 settembre 2024, dalle 10h alle 20h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Concert - "Stars 80 - Fight Aids Monaco Night"

Sabato 6 luglio 2024, alle 20h

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace



Exhibitions - "6th Monaco Art Week"

Fino a domenica 7 luglio 2024

Principality of Monaco



Activity - "Circus Workshop"

Da lunedì 8 luglio a venerdì 9 agosto 2024

Chapiteau de Fontvielle

5, avenue des Ligures



Exposition - "Rêvolution"

Fino a mercoledì 10 luglio 2024, dalle 10h alle 20h

Espace 22

24 Bd d'Italie



Exhibition - "Art in Motion"

Fino a mercoledì 10 luglio 2024, dalle 10h alle 20h

Espace 22

24 Bd d'Italie



Activities for Young People - "Turner, the Sublime Legacy"

Da lunedì 8 a venerdì 19 luglio 2024

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Concert - "Zucchero"

Martedì 9 luglio 2024, alle 20h

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace



Exhibition - "Ingeborg zu Schleswig-Holstein: And There Was Light

Fino a venerdì 26 luglio 2024

Moretti Fine Art

27 Av. de la Costa



Exhibition - "Pasolini in Chiaroscuro"

Fino a domenica 29 settembre 2024

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Gastronomy - "ZIA Pop-Up Restaurant"

Fino a sabato 31 agosto 2024, dalle 19h alle 22.30

Hotel Métropole Monte-Carlo

4, avenue de la Madone



Exhibition - "Concrete beaches, artificial landscapes"

Da sabato 8 giugno a lunedì 30 settembre 2024

Collect|MC

20 Bd de Suisse



Exposition - "Les Géants des Glaces"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Ice Giants"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "Miquel Barceló, Oceanographer"

Fino a domenica 13 ottobre 2024

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Environment - "Monaco Zero Cigarette Butts"

Fino a domenica 13 ottobre 2024

Principato di Monaco



Gastronomie - "150 ans des Caves de l'Hôtel de Paris"

Fino a giovedì 31 ottobre 2024

Monte-Carlo SBM Resort

Principauté de Monaco



Exposition - "Lascaux à Monaco"

Fino a giovedì 21 novembre 2024

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Polar Mission"

Fino martedì 31 dicembre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Early Days of Télé Monte-Carlo, 1954-1974?"

Fino a venerdì 31 gennaio 2025, dalle 10h alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE

FINO AL 05 LUGLIO 2024

Cathédrale Sainte-Réparate

3 Place Rossetti



FESTIVAL DE TRAGÉDIES, TEATRO

Fino al 05 luglio 2024, ogni giorno.

Arênes de Cimiez

Avenue des Arênes de Cimiez



CONCERT – TRAVIS SCOTT À NICE

Sabato 6 luglio 2024.

L'artista certificato diamante e otto volte candidato ai GRAMMY® Award Travis Scott ha annunciato l'estensione del suo Utopia - Circus Maximus World Tour.

Allianz Riviera

Boulevard des jardiniers



L’ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2024

Sabato 6 luglio 2024.

La 32ª edizione de L'Étape du Tour de France si terrà il 6 luglio 2024 sul percorso della 20ª tappa del Tour de France, tra Nizza e il Col de la Couillole...

Si tratta di 138 km di strada con oltre 4.600 metri di dislivello, comprese le salite sui passi Braus, Turini, Colmiane e Couillole.

Nice - Col de la Couillole



EXPOSITION : AU-DELÀ DE L’EMBLÉMATIQUE, SA PASSION MÉCONNUE

FINO AL 13 LUGLIO 2024

L'Atelier - Prépa artistique

17 rue des Ponchettes



FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE

Fino a venerdì 5 luglio 2024.

In questa stagione, il Festival de musique sacrée ha scelto di esplorare la musica religiosa nella sua modernità, con opere di Puccini per i più antichi, ma anche di compositori di oggi come Pierre Thilloy e Marcello Panni.

Cathédrale Sainte-Réparate

3 Place Rossetti



EXPOSITION : CHAGALL POLITIQUE – LE CRI DE LA LIBERTÉ, ESPOSIZIONE

FINO AL 16 SETTEMBRE 2024

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



EXPOSITION : MIRÓMATISSE. AU-DELÀ DES IMAGES

FINO AL 29 SETTEMBRE 2024

La Fundació Joan Miró di Barcellona e il Musée Matisse di Nizza hanno unito le forze per organizzare una mostra dedicata al rapporto tra le opere di Henri Matisse e Joan Miró.

Partendo da una panoramica biografica, la mostra ripercorre i momenti decisivi in cui la visione comune dei due artisti è stata particolarmente produttiva: l'esplorazione del fauvismo da parte di Miró tra la fine degli anni Dieci e l'inizio degli anni Quaranta e lo stimolo fornito a Matisse dall'opera di Miró a partire dalla metà degli anni Trenta.

La mostra presenta le loro pratiche comuni, contrapponendo l'assassinio della pittura di Miró all'estetica decorativa di Matisse: libri illustrati, grandi composizioni monumentali e un "faccia a faccia" finale tra grandi opere di valore testamentario di ciascuno dei due artisti.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION : OUTILS, ENTRE ART ET SCIENCE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Musée de Préhistoire - Terra Amata

25, boulevard Carnot



LES ELLES DE JEUX, ESPOSIZIONE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Il Musée National du Sport presenta Les Elles des Jeux, che mostra gli spettacolari progressi compiuti in oltre 130 anni, dalla quasi esclusione delle donne alla lotta per la parità.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA

In una scenografia immersiva e interattiva, la mostra Les Elles des Jeux ripercorre oltre 130 anni della nostra società contemporanea attraverso le storie di donne emblematiche dal destino esemplare. La mostra è suddivisa in 6 sezioni, sia cronologiche che tematiche.

Con "Elles ne sont pas les bienvenues", la mostra inizia il suo viaggio nel tempo con i primi Giochi Olimpici dell'era moderna.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



EXPOSITION BERTHE MORISOT À NICE, ESCALES IMPRESSIONNISTES

Fino al 29 settembre 2024, ogni giorno.

La mostra fa parte del programma pluriennale del Musée des Beaux-Arts, che esplora la realtà e la qualità della scena artistica di Nizza, città cosmopolita per eccellenza durante la Belle Epoque.

L'opportunità di realizzare un progetto di questa portata è nata dall'iniziativa del Musée d'Orsay "150 anni di Impressionismo", legata alla mostra Paris 1874: Inventing Impressionism, che celebra questo anniversario fondamentale.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION : MIRÓMATISSE. PAR-DELÀ LES IMAGES

FINO AL 29 SETTEMBRE 2024

La Fundació Joan Miró di Barcellona e il Musée Matisse di Nizza hanno unito le forze per organizzare una mostra dedicata al rapporto tra le opere di Henri Matisse e Joan Miró.

Partendo da una panoramica biografica, la mostra ripercorre i momenti decisivi in cui la visione comune dei due artisti è stata particolarmente produttiva: l'esplorazione del fauvismo da parte di Miró tra la fine degli anni Dieci e l'inizio degli anni Quaranta e lo stimolo fornito a Matisse dall'opera di Miró a partire dalla metà degli anni Trenta.

La mostra presenta le loro pratiche comuni, contrapponendo l'assassinio della pittura di Miró all'estetica decorativa di Matisse: libri illustrati, grandi composizioni monumentali e un "faccia a faccia" finale tra grandi opere di valore testamentario di ciascuno dei due artisti.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION – PETITE HISTOIRE DE LA BIODIVERSITÉ – QUAND LES LEGO® S’EN MÊLENT

Fino al 10 novembre 2024

Il Museo vi invita a una passeggiata naturalistica attraverso la pianura e la costa per scoprire i "tesori" di biodiversità di questa regione, famosa in tutto il mondo per i suoi paesaggi per metà marini e per metà alpini.

La mostra è concepita come una passeggiata naturalistica dalla costa alle Midlands, alla scoperta dell'incredibile biodiversità della nostra regione, rinomata per la bellezza dei suoi paesaggi. Un tesoro naturale ricco ma fragile. Sono esposti mammiferi (lupi, caprioli, cinghiali, camosci, ecc.), uccelli (rapaci, trampolieri, passeriformi, ecc.), rettili e insetti, ma anche piante e funghi, oltre a una vasta gamma di minerali, rocce vulcaniche, puddinghe, ecc.

Muséum d'Histoire Naturelle

60, boulevard Risso



ROQUEBILLIERE

SOIRÉES ESTIVALES THÉÂTRE “CÉSAR, FANNY, MARIUS OU PRESQUE!”

Venerdì 5 luglio 2024 alle 21.

Sous le chapiteau

Promenade Jean LAURENTI



GUINGUETTE/BAL AVEC DJ BRUNO LANDO.

Mercoledì 10 luglio 2024 dalle 20:30 alle 23.

Place de Roquebillière

Place Corniglion Molinier



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2024 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



ROURE

UNE CHAPELLE UN ARTISTE, ESPOSIZIONE

Chapelle de Notre- Dame-des-Grâces



SAINTE AGNES

Escapades Baroques: Passeggiata e spettacolo musicale

Venerdì 5 luglio da 17:00 a 22:00

Village



SAINT ETIENNE DE TINEE

LES ESTIVALES DU DÉPARTEMENT 06

Domenica 7 luglio 2024 dalle 15 alle 17.

Hameau Le Bourguet



SWING AND CO, CONCERTO

Domenica 7 luglio 2024 dalle 17 alle 18:30.

Saint-Étienne-de-Tinée



ASTRONOMIE “SOLEIL ET ÉTOILES”

Lunedì 8 luglio 2024 dalle 16 alle 23.

Saint-Étienne-de-Tinée



SAINT JEAN CAP FERRAT

EXPOSITION “MUSE ET ARTISTE”

FINO AL 07 LUGLIO 2024

Démonstrations gratuites d’aquarelle par Tatiana Perreard

Artiste Peintre International IWS ( International Watercolor Society) France.

Membre International Academy « Culture et d’Arts »

Le dimanche 30/06, de 16h à 17h : “Fleurs”

Le mercredi 03/07 de 16h à 17h : “Chats”

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



LES SOIRÉES ESTIVALES – LIVE MUSIC SHOW 80

Martedì 9 luglio 2024 alle 21.

Théâtre sur la Mer

Avenue Denis Séméria



EXPOSITION EN PLEIN AIR “CAP SUR L’ART !” D’ALFRED BASBOUS

FINO AL 13 OTTOBRE 2024

Dans le village



EXPOSITION EN PLEIN AIR “SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, 120 ANS D’HISTOIRE”

FINO AL 17 NOVEMBRE 2024

Dans le village



SAINT LAURENT DU VAR

CONCERT DE GIMS – LE DERNIER TOUR

Martedì 9 luglio 2024 alle 21:30.

Plage Cousteau face à Cap 3000



BEACH SPORT FESTIVAL 2024

FINO AL 14 LUGLIO 2024

Il Beach Sport Festival con CAP3000 è l'evento gratuito da non perdere dell'estate della Costa Azzurra, dove competizioni sportive internazionali, sessioni introduttive continue per tutta la famiglia e concerti eccezionali si uniscono per tutti i visitatori.

Situato sulla Plage Cousteau, gode di un ambiente ideale sulle rive del Mediterraneo.

Plage Cousteau



EXPOSITION – “NOTRE BERCEAU DANS LES ÉTOILES”

FINO AL 03 SETTEMBRE 2024

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



SAINT MARTIN LE SELVAGE

PARTIR EN LIVRE, CONFERENZA

Sabato 6 luglio 2024 dalle 16:30 alle 22.

Bureau d'Information Touristique de Saint-Dalmas-le-Selvage

Maison de Pays



SAINT MARTIN VESUBIE

EXPOSITION – “NOTRE BERCEAU DANS LES ÉTOILES”

Chiuso lunedì e domenica.

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



CONCERT – “LE BACHAS BAND”

Venerdì 5 luglio 2024 dalle 17:30 alle 19.

Sabato 10 agosto 2024 dalle 18 alle 19:30.

Place du Général de Gaulle



CONFÉRENCE – “LES PAYSAGES GÉOLOGIQUES DU MERCANTOUR”

Sabato 6 luglio 2024 dalle 16 alle 17:30.

Médiathèque Valléenne

52 Bd Lazare Raiberti



JEUX INTERVILLAGES – “VÉSUBIE EN FÊTE”

Sabato 6 luglio 2024 dalle 9 alle 17.

Village



VISITES DE LA BRASSERIE DU COMTÉ

DAL 09 LUGLIO A 30 AGOSTO 2024

Au programme :

• Visite de la Brasserie

• Découverte de la naissance de notre bière et de notre limonade

• Rencontre avec notre équipe

• Dégustation gratuite

Durée de la visite : 1h

Lieu-dit Pra de la Majou



SAINT PAUL DE VENCE

“AMITIÉS, MOSTRA BONNARD-MATISSE”, ESPOSIZIONE

FINO AL 06 OTTOBRE 2024

In occasione del suo 60° anniversario, la Fondazione Maeght ospita la mostra “Amitiés, Bonnard et Matisse”, creata appositamente per l'occasione, e inaugura le sue nuove sale espositive.



SAORGE

Festival Les BaroQuiales - Visite musicali

Domenica 7 luglio da 14:00 a 00:00 e da 16:00 A 00:00

Monastère franciscain de Saorge et Notre-Dame des Miracles Monastère de Saorge



SOSPEL

Festival Les Baroquiales - Gouter Concert - Choeur Quazylis

Sabato 6 luglio da 16:00 a 17:00

Chapelle Sainte Croix 1 place Sainte Croix



TENDE

Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



TOURRETTE LEVENS

BORN IN UK, CONCERTO

Martedì 9 luglio 2024 alle 21.

Serata estiva “Born in UK Beatles & Stones” al castello

Martedì 9 luglio

ore 21.00 - Castello di Tourrette-Levens

Tourrette-Levens



Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



VALDEBLORE

FESTIVAL ZODIAC “OUVERTURE”, CONCERTO

Giovedì 4 luglio alle 21.

La Bolline



SOIRÉE ESTIVALES DU DÉPARTEMENT 06 “RAY CHARLES”, CONCERTO

Venerdì 5 luglio 2024.

Soirée Estivales du Département AM

Tribute to Ray Charles

Chapiteau de

La Roche



FESTIVAL ZODIAC “CHOEURS MERCANTOUR & BIOT CHANTANT”, CONCERTO

Sabato 6 luglio alle 21.

La Bolline



ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE

Sabato 6 luglio 2024.

La Colmiane



FESTIVAL ZODIAC, CONCERTO

Lunedì 8 luglio alle 21.

La Bolline



VENCE

FESTIVAL LES NUITS DU SUD

DAL 4 A 13 LUGLIO 2024

Un festival di fama internazionale, una sede unica, un programma eclettico e di alta qualità.

04/07 La Dame Blanche – Caravan Palace

05/07 Talents – Raphaël – Fatoumata Diawara

06/07 Warm Up Judah Roger Dj set – Talents – Hollie Cook- Julian Marley

11/07 Luiza – Christophe Maé

12/07 Talents – Joao Selva – Rodrigo y Gabriela

13/07 Synapson – Cerrone (Live)

Pour assurer les débuts de soirée* et entre chaque concert, une échappée belle dans la jungle du Grand jardin de 19h30 à à 20h30 – et lors des changements de plateau avec un dj set d’artistes locaux pour un live bouillant !estive.

Place du Grand Jardin



DANSE LIVRE TANDAVA

Domenica 7 luglio 2024 alle 18:30.

Salle des meules

3 descente des moulins



RANDONNÉE « AUPRÈS DE MON ARBRE »

Domenica 7 luglio 2024 alle 10.

Saint Barnabé



STAGE DE MUSIQUE D’ENSEMBLE

Dal lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2024.

Conservatoire de Vence

112 AV Joseph Bougearel



LES SOIRÉES SHOPPING

FINO 27 AGOSTO 2024

tutti i martedì dalle 19 alle 0.

Commerces et artisans ouverts de 19h à 0h00

avenue Marcellin Maurel



ETOILES GRANDEUR NATURE

FINO AL 27 SETTEMBRE 2024

Luglio

Vendredi 5 juillet – 21h (Observation précédée de l’animation par la L.P.O.)

Mercredi 10 juillet – 22h

Vendredi 12 juillet – 22h

Mercredi 24 juillet – 22h

Mercredi 31 juillet – 22h

Agosto

Vendredi 2 août – 21h

Mercredi 7 août – 21h

Vendredi 9 août – 21h (Nuit des étoiles)

Mardi 13 août – 21h (Nuit des Perseides)

Mercredi 28 août – 21h

Vendredi 30 août – 21h

Settembre

Vendredi 6 septembre – 20h

Vendredi 20 septembre – 20h

Vendredi 27 septembre – 20h

Tarifs (hors frais de gestion) : adulte = 12€ | enfants entre 6 et 12 ans = 10€ | enfants de moins de 6 ans = gratuit

Col de Vence



VILLEFRANCHE SUR MER

EXPOSITION DE L’ÉTÉ : ESTRID LUTZ ET BENOIT BARBAGLI

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Percorso estivo d'arte contemporanea

Estrid Lutz « Chaos sensible »

Benoit Barbagli « Symphonie sous-marine »

Citadelle et Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint-Elme

Place Emmanuel Philibert