Sporty Time e “mega” farmacia: le novità dell’estate a Nicetoile

Nicetoile, in Avenue Jean Médecin

All'inizio dell'estate, Nicetoile , il grande centro commerciale che si trova nel cuore di Nizza, propone due novità: un'esperienza sportiva coinvolgente con una mostra unica e l’apertura della più grande farmacia di Nizza.



Sporty Time

Fino al 26 agosto, Nicetoile propone un’immersione nel mondo dello sport con la mostra “Sporty Time”.

In programma: “Elles des jeux”, in collaborazione con il Museo Nazionale dello Sport e “Regards Artistiques”, in collaborazione con più di 30 artisti.

La mostra mette in luce le donne nel mondo dei Giochi Olimpici e permette di misurare gli spettacolari progressi compiuti in più di 130 anni, dall'esclusione delle donne alla lotta per la parità.

Si possono scoprire abiti, oggetti e accessori iconici, che hanno contribuito al successo di leggendarie atlete, celebrando le loro imprese e la loro resilienza nel corso della storia olimpica.

La mostra è un omaggio alla determinazione, alla diversità, all'impegno e alla sportività delle donne che hanno segnato lo spirito dei Giochi Olimpici moderni.



Partecipano più di 30 artisti: Martin Caminiti, Patrick Moya, Virginie Broquet, Nasica, Cat Caroff, Jacky Ananou, Faben…e tanti altri.

Il loro entusiasmo per la sportività, li porta ad esplorare il tema della “tavolozza atletica”, che cattura la bellezza e l'emozione delle imprese sportive, attraverso vari media e stili. Dalla pittura alla scultura alla fotografia, ogni opera offre una prospettiva personale e unica sulla cultura sportiva.





A Nicetoile apre la più grande farmacia di Nizza

Parallelamente alle attività sportive di quest'estate 2024, il cuore di Nicetoile accelera con l'installazione della più grande farmacia di Nizza, che copre 1.500 metri quadrati ai livelli 0 e -1.



La farmacia, connessa e di tendenza, rivoluziona l'offerta farmaceutica proponendo un concept unico a Nizza e concentrandosi su una gamma di servizi differenziati e specializzati: consulenza dietetica personalizzata, ortopedia, vaccinazione, teleconsulto, allenatore sportivo.

Si può trovare un centro di lusso e bellezza con prestigiosi marchi di cosmetici.

Le famiglie non sono da meno con un centro dedicato alle mamme e ai loro bambini, che offre un'ampia varietà di prodotti per l'infanzia e articoli in acquisto e noleggio.

Senza dimenticare un centro veterinario, per la salute e l'acquisto di prodotti e accessori dedicati agli animali domestici.