Riunito a Monaco il Comitato di coordinamento e monitoraggio della strategia nazionale per la lotta contro il riciclaggio dei capitali

I membri del primo Collegio del Comitato di coordinamento e monitoraggio della strategia nazionale contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa e la corruzione si sono riuniti lunedì 7 aprile, sotto la presidenza di Pierre-André Chiappori, consigliere di governo - ministro delle finanze e dell'economia.

Alcune settimane fa, Monaco ha inviato al GAFI la sua prima relazione sui progressi compiuti da quando è stata inserita nella lista grigia e le autorità interessate sono state ringraziate per i numerosi progressi realizzati in vari settori dall'aprile 2024.

Pierre-André Chiappori ha anche ricordato la necessità di mantenere gli sforzi collettivi finora compiuti per le prossime scadenze, e in particolare in vista degli scambi che avranno luogo questo mese tra la delegazione monegasca e i rappresentanti del Gruppo di esame della cooperazione internazionale detto «Gruppo ICRG». Infine, la Strategia Nazionale in materia di LBC-FT/P-C e il suo Piano d'azione per il periodo 2025-2027 sono stati adottati all'unanimità dai membri.