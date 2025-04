Programma di passaporto diplomatico E-Book NFT e nuovi contratti di nuova generazione

L'era digitale ha trasformato il modo in cui i libri vengono scritti, pubblicati e distribuiti. Tuttavia, insieme a questi miglioramenti, emergono sfide come la violazione del copyright, il furto della proprietà intellettuale (IP), e la distribuzione ingiusta delle vendite. Secretpress.AI, una piattaforma rivoluzionaria sotto il nome di African Publishing House, è qui per cambiare la narrativa. Integrando la tecnologia Blockchain, e il Proof of Existence (POE) , SecretPress.AI sta rivoluzionando la pubblicazione di E-Book, garantendo che i diritti di proprietà intellettuale degli Autori siano protetti, e permettendo vendite di E-Book sicure, e trasparenti.

COMPRENDERE SECRETPRESS.AI

SecretPress.AI è un'iniziativa pionieristica progettata per potenziare gli Autori, offrendo una soluzione sicura, e decentralizzata per la pubblicazione di E-Book. La pubblicazione tradizionale è stata a lungo dominata da intermediari che gestiscono prezzi, distribuzione e diritti d'autore. Con Secretpress.AI gli Autori riprendono il controllo sul loro lavoro, beneficiando delle tecnologie moderne che garantiscono trasparenza, sicurezza, e un giusto compenso.

BLOCKCHAIN NELLA PUBBLICAZIONE: UN CAMBIO DI GIOCO

La tecnologia Blockchain ha sconvolto numerosi settori, e la pubblicazione di E-Book non fa eccezione. SecretPress.AI sfrutta il registro immutabile della Blockchain per creare un record a prova di manomissione della proprietà, e delle transazioni. Ecco come la Blockchain sta rivoluzionando la pubblicazione:

Protezione del Copyright & Sicurezza della Proprietà Intellettuale. Gli Autori spesso faticano a provare la proprietà delle loro opere, rendendoli vulnerabili al plagio, e alla riproduzione non autorizzata. SecretPress.AI utilizza la Blockchain per stimare il lavoro di un Autore, creando una prova di proprietà immutabile. In questo modo, quando un libro viene registrato, la sua originalità, e l'Autore sono completamente registrati, riducendo le dispute, e garantendo la legittima proprietà.

Pubblicazione Decentralizzata. La pubblicazione tradizionale comporta vari intermediari, tra cui editori, agenzie e distributori, che prendono una percentuale sulle vendite dell'Autore. SecretPress.AI elimina questi intermediari utilizzando la Blockchain per facilitare transazioni dirette tra autori e lettori. Ciò garantisce che gli Autori ricevono una percentuale maggiore dalle vendite degli E-Book, mantenendo il controllo sui prezzi, e sulla distribuzione.

Contratti Intelligenti per Diritti d'Autore Giusti. SecretPress.AI impiega nuovi Contratti Intelligenti di ultima generazione per automatizzare i pagamenti delle royalty. Questi contratti auto-eseguibili garantiscono che gli Autori ricevono i loro guadagni, immediatamente, ogni volta che un E-Book viene acquistato. Eliminando l'elaborazione manuale, e l'intervento di terze parti, i nuovi Contratti Intelligenti garantiscono transazioni giuste e trasparenti.

Transazioni Sicure e Trasparenti. La natura decentralizzata della Blockchain garantisce che ogni transazione effettuata su SecretPress.AI sia sicura, e trasparente. Ogni vendita di E-Book è registrata su un registro immutabile (Ledger), riducendo le frodi, e permettendo agli Autori di monitorare i loro guadagni in tempo reale.

PROOF OF EXISTENCE (POE): GARANZIA DI AUTENTICITÀ

Il Proof of Existence (POE) è un elemento fondamentale di Secret Press.AI, che consente agli Autori di verificare l'autenticità del loro lavoro senza esporre il contenuto completo. Ecco come il POE beneficia gli Autori:

Timestamping Permanente : una volta che un Autore registra il proprio libro su Secret Press.AI, viene creato un hash crittografico del manoscritto, e salvato sulla Blockchain. Questo serve come Proof of Existence (POE) a un determinato momento.

Protezione del Copyright : con il Proof of Existence (POE) , gli Autori possono stabilire l'esistenza pregressa dell'opera, rendendo più facile combattere il plagio, e le violazioni del copyright.

Privacy e Sicurezza: il Proof of Existence (POE) consente agli Autori di provare la proprietà senza rivelare l'intero manoscritto, garantendo la sicurezza pur mantenendo la riservatezza.

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web https://secretpress.Ai/

PERCHÉ GLI AUTORI DOVREBBERO SCEGLIERE SECRETPRESS.AI

Protezione dal Plagio e dalla Pirateria. Il plagio e la pirateria degli E-Book sono diffusi nell'industria editoriale, causando perdite significative agli Autori. Secretpress.AI mitiga questi rischi, proteggendo il contenuto sulla Blockchain, rendendo praticamente impossibile per terzi non autorizzati modificarlo, o rivendicarne la proprietà.

Portata Globale e Accessibilità. Con Secret Press. Agli Autori possono raggiungere un pubblico globale senza le limitazioni imposte dagli editori tradizionali. La piattaforma consente transazioni senza confini, permettendo ai lettori di tutto il mondo di accedere, e acquistare libri in modo semplice.

Pubblicazione Economica. Pubblicare un E-Book attraverso canali tradizionali comporta spese significative, tra cui editing, stampa, distribuzione e marketing. SecretPress.AI riduce drasticamente questi costi digitalizzando l'intero processo di pubblicazione, e consentendo interazioni dirette tra Autore e lettore.

Maggiore Reddito per gli Autori. SecretPress.AI garantisce che gli Autori mantengano una percentuale maggiore delle vendite degli E-Book. A differenza degli editori tradizionali, che prendono royalties considerevoli, l'approccio decentralizzato della piattaforma massimizza i profitti per gli Autori, mantenendo giusti prezzi per i lettori.

Pagamenti Istantanei e Automatizzati. I pagamenti ritardati sono un problema comune nella pubblicazione tradizionale. Con Secret Press.AI, i Contratti Intelligenti di nuova generazione facilitano pagamenti istantanei, assicurando che gli Autori ricevono i loro guadagni senza dover aspettare regolamenti trimestrali, o annuali.

IL FUTURO DELLA PUBBLICAZIONE CON SECRETPRESS.AI

Man mano che la tecnologia continua a evolversi, SecretPress.AI sta tracciando la strada per un'industria editoriale più sicura, trasparente e giusta. L'integrazione della Blockchain, e del Proof of Existence (POE) garantisce che gli Autori possano proteggere il loro lavoro, interagire direttamente con i lettori e ricevere una giusta remunerazione per la loro creatività.

COME INIZIARE CON SECRETPRESS.AI

Per gli Autori che desiderano proteggere la propria proprietà intellettuale, e abbracciare una nuova era della pubblicazione, iniziare con SecretPress.AI è semplice:

Registrare il Tuo Lavoro: Carica il tuo manoscritto per creare una Prova di Esistenza (POE) , con timbro Timestamp.

Imposta il Prezzo: Decidi quanto vuoi far pagare per il tuo E-Book senza interferenze da parte degli editori.

Pubblica e Distribuisci: Rendi il tuo E-Book disponibile ai lettori di tutto il mondo attraverso la piattaforma.

Guadagna Immediatamente: Ricevi le royalty direttamente sul tuo conto tramite Contratti Intelligenti alimentati dalla Blockchain.

CONCLUSIONE

SecretPress.AI è più di una semplice piattaforma di pubblicazione: è un movimento verso un futuro più sicuro, giusto, e innovativo per gli Autori. Sfruttando la tecnologia Blockchain, e il Proof of Existence (POE) , garantisce che gli scrittori mantengano il controllo sul loro lavoro, ricevono un giusto compenso, e raggiungano lettori in tutto il mondo senza le restrizioni della pubblicazione tradizionale. Che tu sia uno scrittore alle prime armi, o un autore affermato, SecretPress.AI offre gli strumenti di cui hai bisogno per proteggere, pubblicare, e trarre profitto dalle tue creazioni letterarie.



















