L'era dell'automazione: i robot conquistano le fabbriche e ridisegnano il settore della lamiera

Negli ultimi anni i robot vengono utilizzati in quasi tutti i settori, anche in quelli in cui l’apporto umano non era sostituibile dalle macchine. Nel settore della lavorazione del metallo, ad esempio, si è sempre pensato che nessuna macchina potesse sostituire il lavoro di un operatore; oggigiorno, però, esistono sistemi particolari chiamati isole di piegatura robotizzata che permettono fare esattamente lo stesso lavoro di un essere umano. Oggi cercheremo di capire come l'integrazione di sistemi robotizzati con tecnologie avanzate come le presse piegatrici VICLA di ultima generazione possano ottimizzare i processi produttivi.

Piegare la lamiera grazie ai robot

I robot stanno cambiando il modo in cui si piega il metallo. La piegatura robotizzata, cioè un sistema che combina robot automatici e piegatrici, offre soluzioni innovative per aumentare l'efficienza, la precisione e la flessibilità dei processi produttivi. In un contesto industriale in rapida evoluzione, l'automazione si rivela una risposta cruciale alle sfide poste dalla crescente domanda di produzione, dalla necessità di ridurre i costi e dalla carenza di manodopera qualificata.

Che cosa significa piegatura robotizzata?

Una cella robotizzata di piegatura è un sistema automatizzato integrato che combina un robot industriale con una pressa piegatrice, progettato per eseguire operazioni di piegatura della lamiera in modo autonomo.

La pressa piegatrice è una macchina industriale utilizzata per piegare e dare forma al metallo. Viene utilizzata in moltissime applicazioni come, per esempio, per la creazione di elettrodomestici, ringhiere, ascensori, cucine, componenti di automobili e tanto altro. Le presse piegatrici sono uno strumento fondamentale dell’industria metallica e richiedono personale specializzato che è sempre più difficile da trovare. Oggigiorno, è possibile automatizzare il lavoro di una piegatrice grazie all’utilizzo dei robot, dando vita a quella che si chiama cella robotizzata di piegatura (o isola robotizzata). In termini più semplici, una cella di piegatura è un sistema che unisce un robot che lavora in coppia con una macchina piegatrice, prendendo i pezzi di lamiera, piegandoli secondo le istruzioni programmate e depositando i pezzi finiti.

Quali sono i vantaggi della piegatura robotizzata?

I sistemi robotizzati di piegatura sono progettati per operare ininterrottamente, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Questa capacità di produzione continua consente alle aziende di massimizzare l'utilizzo delle proprie risorse, riducendo i tempi di inattività e aumentando il volume di produzione. Immagina una fabbrica dove le macchine non si fermano mai, producendo pezzi con una costanza impossibile da replicare con il lavoro umano. Questo si traduce in tempi di consegna più rapidi e in una maggiore capacità di soddisfare le richieste del mercato.

Corrado Nucci, co-fondatore di VICLA insieme a Marcello Ballacchino, commenta così l’avvento di questa nuova tecnologia: “Le celle di piegatura automatica consentono di ottenere vantaggi in termini di risparmio di tempo, precisione e ripetibilità delle prestazioni. Inoltre, in un contesto caratterizzato dalla carenza di personale qualificato, l'automazione si rivela particolarmente preziosa, permettendo anche a operatori meno esperti di raggiungere rapidamente elevati livelli di produttività."

Come funziona una macchina robotizzata per piegare il metallo?

I robot sono programmati per piegare il metallo con estrema precisione. Ogni pezzo che producono è identico all'altro, quindi ci sono meno errori e meno pezzi da buttare. In settori come l'aeronautica o l'automotive, dove la precisione è fondamentale, i robot assicurano che i prodotti siano di alta qualità e affidabili.

Meno costi di produzione

Usare i robot significa sprecare meno materiale e avere bisogno di meno persone per lavorare. I robot sono più veloci ed efficienti delle persone, quindi producono di più in meno tempo. Inoltre, riducono il rischio di errori umani, che possono costare caro in termini di materiale sprecato e lavoro extra.

Più flessibilità

I robot possono essere riprogrammati facilmente per piegare il metallo in modi diversi e per produrre quantità variabili di pezzi. Questo permette alle aziende di produrre molti tipi di pezzi diversi con la stessa macchina, cambiando rapidamente la produzione in base alle richieste del mercato.

Più sicurezza sul lavoro

I robot rendono il lavoro più sicuro, soprattutto per le operazioni ripetitive o pericolose. Possono fare lavori che richiedono molta forza o che sono rischiosi per la salute, come spostare lamiere pesanti o piegare materiali caldi. Questo non solo protegge i lavoratori, ma riduce anche i costi legati agli incidenti sul lavoro.

Quanto costa una macchina robotizzata per piegare il metallo?

Anche se i robot per piegare il metallo offrono molti vantaggi, bisogna considerare alcuni aspetti prima di comprarli:

Costo iniziale: comprare e installare questi robot costa abbastanza. Però, nel tempo, si risparmia sui costi di produzione e si produce di più, quindi l'investimento si ripaga.

comprare e installare questi robot costa abbastanza. Però, nel tempo, si risparmia sui costi di produzione e si produce di più, quindi l'investimento si ripaga. Programmazione e manutenzione: i robot devono essere programmati e riparati da persone esperte. Le aziende devono quindi formare i loro dipendenti o assumere tecnici specializzati.

i robot devono essere programmati e riparati da persone esperte. Le aziende devono quindi formare i loro dipendenti o assumere tecnici specializzati. Integrazione con le macchine esistenti: collegare i robot alle macchine che l'azienda ha già può richiedere modifiche e aggiustamenti. È importante pianificare bene questo collegamento per far funzionare tutto senza problemi.

collegare i robot alle macchine che l'azienda ha già può richiedere modifiche e aggiustamenti. È importante pianificare bene questo collegamento per far funzionare tutto senza problemi. Adattabilità: non tutti i lavori di piegatura possono essere fatti dai robot. Alcuni pezzi sono troppo complicati o richiedono troppe modifiche. È importante capire quali lavori si possono automatizzare e quali no.

Usare i robot per piegare il metallo è un grande passo avanti per le aziende che lavorano la lamiera. Visita il sito di Vicla (https://www.vicla.eu/it/) e scopri come questa azienda italiana, specializzata nella produzione di presse piegatrici, possa supportarti nella realizzazione dei tuoi progetti.

















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.