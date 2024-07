Nizza: le fotografie di Marine Foissey, artista “contro” alla galleria del Musée de la Photographie (Foto)

La galleria del Musée de la Photographie Charles Nègre ospita, fino all'8 Settembre 2024, una mostra dell'artista Marine Foissey.

Fotografa impegnata, Marine Foissey utilizza la fotografia per affermare le posizioni di opposizione che esprime con acida ironia e lucida derisione.

Diplomata all’Ecole de Photographie Icart Photo nel 2010, Marine Foissey ha ha partecipato a numerose mostre, saloni e festival a non solo a Nizza e Monaco ma anche a Parigi, in Spagna e in Polonia.

Dont lose track © Marine Foissey

Le sue fotografie sono state premiate diverse volte a livello internazionale, dai New York Photography Awards al Tokyo International Foto Awards.

La Galleria del Museo della Fotografia Charles Nègre trova posto, dal 2016 nel cuore del Vieux Nice in un ex edificio industriale.

Everything is ok © Marine Foissey

Il Musée de la Photographie Charles Nègre propone monografie temporanee e rassegne dei più grandi nomi della fotografia.

La galleria del museo è dedicata alla creazione fotografica del territorio: si trova in Place Pierre Gautier 1 ed è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 18 tranne il lunedì.