Nizza: anniversario della strage sulla Promenade. Le cerimonie

Il 14 luglio 2016, festa nazionale, un terribile attentato causò la morte di 86 persone e ne ferì centinaia. Nice non dimentica e intende essere sempre al fianco di tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia.



Da allora, la Città rende omaggio ogni 14 luglio alle vittime organizzando una giornata di commemorazione, il cui programma è concordato con le quattro associazioni locali delle vittime: Promenade des Anges, Mémorial des Anges, Life for Nice e Une voie des enfants.



Dopo l'omaggio della Città di Nizza alle 8,30, avrà luogo alle 10 la sfilata repubblicana, sulla Promenade des Anglais . A conclusione della giornata, al Théâtre de verdure si svolgerà il concerto dell'Orchestra Filarmonica di Nizza.



Il programma di domenica 14 luglio 2024

Ore 8,30: Omaggio della Città di Nizza alle vittime del 14 luglio 2016. Presso il memoriale “L'Angelo della Baia” di Jean-Marie Fondacaro.



Ore 10: parata repubblicana

Promenade des Anglais - Esplanade Jacques Cotta



Ore 11,30: Cerimonia in onore delle Forze Armate, di Sicurezza e di Soccorso - Villa Massena - 32-35 Promenade des Anglais



Ore 20,30: Concerto dell'Orchestra Filarmonica di Nizza. “Tour d’orchestre(s) à bicyclette” del direttore d'orchestra (e ciclista) Dylan Corlay, partito dall'Alsazia l'11 aprile che arriverà a Nizza il 14 luglio per un concerto con l'Orchestra Filarmonica di Nizza al Théâtre de Verdure



Ore 22,34: Accensione degli 86 fasci luminosi in ricordo delle vittime – Promenade des Anglais