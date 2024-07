Nizza: domani sera al Théâtre de Verdure concerto e tappa finale del Tour de France des orchestres

Partito da Yvelines lo scorso aprile, dopo dieci tappe tra cui Nantes, Tolosa e Montpellier, il Tour de France des orchestres guidato da Dylan Corlay termina domani il suo “giro” di 1.760 chilometri a Nizza, nel giorno della Festa Nazionale, offrendo un grande concerto gratuito assieme con l'Orchestra Filarmonica di Nizza.

Il concerto è un preambolo ai Giochi Olimpici e Paralimpici, uno spettacolo atipico, che unisce l'eccellenza dell'orchestra classica e il mondo del ciclismo, magia e umorismo.

La performance, sia sportiva che artistica, ha una madrina straordinaria: Jeannie Longo.

Animato dalla straordinaria personalità di Dylan Corlay, direttore d'orchestra tuttofare e profondamente originale, lo spettacolo consiste in un incontro tra un direttore d'orchestra e un'orchestra, un duo complice e divertente messo in scena con elegante sobrietà per il più grande piacere degli spettatori.



L'arrivo del Tour de France delle orchestre è previsto a Nizza, domani, domenica 14 luglio 2024.



Informazioni

Data e orario: Domenica 14 luglio 2024 alle 20,30

Luogo: Théâtre de Verdure, Promenade des Anglais

Durata stimata: Un’ora e mezzo

Accesso: Gratuito e senza prenotazione