Targa commemorativa per il Club Allemand International di Monaco: sostiene la strategia nazionale sulla biodiversità

Céline Caron-Dagioni, Consigliere di Governo e Ministro delle Infrastrutture, dell'Ambiente e dell'Urbanistica, ha avuto il piacere di svelare una targa commemorativa insieme a Wilma Lämmle che, nell'ambito delle celebrazioni del 50° anniversario del Club Allemand International de Monaco, ha effettuato una donazione in memoria del marito Eugen Lämmle, destinata a finanziare la piantumazione di undici “alberi bottiglia” in Avenue Princesse Grace, di fronte al Grimaldi Forum.

Caron-Dagioni ha lodato l'approccio del Club tedesco e l'importante gesto della signora Lammle, che è in linea con la volontà di sviluppare partenariati tra il settore pubblico e quello privato, al fine di attuare politiche pubbliche che aiutino la società monegasca ad adattarsi al cambiamento climatico. Questi partenariati e donazioni, comuni in molti Paesi con privati, associazioni e aziende, sono ancora agli inizi nel Principato e meritano di essere incoraggiati.

In questo caso, la donazione, dedicata all'acquisto di alberi per la rinaturalizzazione della città, parte importante della Strategia Nazionale per la Biodiversità attuata dal Governo, ha permesso di piantare alberi adatti al clima mediterraneo e ai suoi futuri cambiamenti. I brachicitoni sono conosciuti come “alberi bottiglia” in riferimento alla loro capacità di immagazzinare acqua nel tronco durante la stagione secca.