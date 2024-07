The Billionaire experience

Dal prossimo 22 luglio al 21 agosto 2024, la pluripremiata esperienza di cena e spettacolo, “Billionaire”, ritorna nella splendida Salle des Etoiles dello Sporting di Monte – Carlo, offrendo agli ospiti 25 notti di pura evasione. Situato nella leggendaria “Sala delle Stelle” della Salle des Etoiles, di mille metri quadrati, con le sue viste panoramiche uniche e i tavoli disposti attorno ad un palcoscenico imponente, questo iconico appuntamento tornerà ad animare le serate monegasche con la vibrante energia e l’eccitazione che definiscono da sempre l’iconico marchio Billionaire, creando ricordi indimenticabili per chi assiste ai suoi spettacoli straordinari e alle sue cene sopraffine, come da tradizione. Era infatti l’estate del 1998 quando, dotato di un sesto senso e di una visione impareggiabili, il suo mitico patron, Flavio Briatore concepì il suo primo Billionaire, diventato immediatamente un parco giochi multidimensionale per la folla d’elite ed internazionale che gravitava intorno a Porto Cervo. Oggi, fedele al suo dna, Billionaire si connota come l’Ultimate Dinner Show, ovvero un’avventura notturna che offre uno spettacolo completo abbinato ad una cena di lusso.

Come infatti ha affermato Flavio Briatore, nel corso della conferenza di presentazione alla stampa avvenuta lo scorso 10 luglio presso la Salle des Etoiles, dal prossimo 22 luglio, il pubblico avrà la possibilità di sperimentare la fusione definitiva di sapori e di intrattenimento al Billionaire, dove la gastronomia incontra lo spettacolo in un magico ambiente con cena a teatro, attentamente curato, che presenta una miscela di nuova modernità asiatica e autenticità italiana, il tutto servito con gusto ed eleganza. Sotto la direzione artistica di Raffaele Riccio, Billionaire presenta quindi un talentuoso cast di artisti sul palco dello Sporting, promettendo agli ospiti un viaggio indimenticabile in un mondo di puro divertimento e delizia culinaria.

Dunque, un viaggio culinario?

“Proprio così.” ci ha spiegato Briatore nel corso dell’evento” Gli ospiti vengono accompagnati in un viaggio sensoriale mai sperimentato prima. Il ristorante offre due menu distinti, ideati dal famoso chef Patti: il menù italiano da una parte, affascinando le papille gustative e ricreando i sapori tradizionali italiani; dall’altra, rivoluzionando l’esperienza culinaria neo – asiatica, gli ospiti possono indulgere in sapori costruiti utilizzando tecniche di cucina tradizionali e del nuovo mondo, includendo anche piatti sul fuoco vivo. Inoltre, l’esperienza culinaria è evidenziata dalla presentazione teatrale del cibo da parte dello staff e dal servizio vivace”.

E per quanto riguarda gli artisti?

“Il parterre è davvero eccezionale.” Ha sottolineato Briatore “Lo straordinario spettacolo presenta infatti una combinazione di ballerini, cantanti e acrobati internazionali, alcuni dei quali sono detentori del Guinness World Record e veterani del Cirque du Soleil. Più di 30 artisti internazionali occuperanno il palco della Salle des Etoiles, eseguendo canti, danze, musica, spettacoli mai visti prima e spettacoli speciali che lasceranno gli ospiti con una notte memorabile che non dimenticheranno mai. Si andrà così dall’incredibile spettacolo corpo a corpo di Charly e Wilder Acero - artisti circensi di terza generazione provenienti dalla Colombia, rinomati per la loro disciplina, concentrazione e forza, che hanno già affascinato il pubblico di tutto il Sud America, Asia ed Europa con le loro incredibili abilità – ad Anja Bijelic – artista aerea e ballerina croata, nonché ex ginnasta ritmica che ha rappresentato il paese in molte competizioni internazionali; dal duo di Alex e Lisa, che hanno un master in scienze dello sport acrobatico e sono maestri di sport acrobatici certificati, allo spettacolo di Tango argentino portato in vita attraverso un’incredibile collaborazione con la rinomata London Tango Academy; da Luciano Bassi, il nostro ambasciatore del marchio, che è cantautore, attore e regista teatrale italiano argentino con una carriera globale di 20 anni (ha recitato in produzioni di successo come Mamma Mia e Ghost), alla voce sublime di Geniris Mena, originaria della Repubblica Dominicana, a tanti altri ancora. In definitiva, tanti artisti eccezionali che manterranno vivo il ritmo della notte aggiungendo un tocco dinamico ed internazionale all’atmosfera indimenticabile del Billionaire Sporting”.