Roquebrune-Cap-Martin inaugura la nuova brigata marittima e la stazione di polizia municipale avanzata

La creazione di questa brigata marittima risponde a diversi obiettivi cruciali per la città. In primo luogo, migliorare la sicurezza degli utenti del litorale garantendo una presenza costante della polizia nelle baie di Carnolès e Cabbé. La brigata costiera farà rispettare le norme vigenti nella fascia dei 300 metri (controllo della velocità, rispetto delle zone di ancoraggio, ecc.)

Questa iniziativa mira anche a migliorare la reattività dei servizi di emergenza in caso di incidente. Grazie a uno Zodiac di 6,50 metri di lunghezza, la brigata sarà in grado di intervenire rapidamente, in particolare nelle zone inaccessibili in auto, come il sentiero costiero noto come le Corbusier. Infine, fornirà assistenza ai vigili del fuoco e alle forze di polizia nazionali, se necessario.

La brigata marittima sarà in servizio dalle 10 alle 18, 7 giorni su 7, fino alla fine di settembre. Composta da tre agenti, potrà intervenire anche in altri orari in caso di allarmi o interventi ad hoc.

La capacità della brigata di pattugliare e intervenire rapidamente è essenziale per garantire il rispetto delle zone di ormeggio e ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività umane sulla costa. Questa iniziativa fa parte di un progetto più ampio per la creazione di un'area marina protetta, affermando l'impegno della città per la protezione del mare e la conservazione delle sue risorse naturali.

Allo stesso tempo, la Polizia Municipale inaugurerà un avamposto con personale temporaneo e giurato della polizia municipale, appositamente assunto per l'estate, e con agenti permanenti. Il posto, situato nel parcheggio Jean-Gioan, sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18, 7 giorni su 7, fino al 31 agosto.

“L'obiettivo è rafforzare la presenza della polizia municipale sul territorio, migliorare la reattività e l'efficacia degli interventi e garantire una sorveglianza continua della baia di Carnolès”. La brigata lavora in stretta collaborazione con l'unità di primo soccorso dei vigili del fuoco, che si trova nell'ex base dell'aviazione ed è nota per la sua reattività”, spiega Patrick Cesari, sindaco di Roquebrune-Cap-Martin.

L'avamposto avrà un collegamento diretto con gli equipaggi della polizia municipale, garantendo un coordinamento ottimale degli interventi. Servirà anche come base per la brigata marittima, rafforzando la sorveglianza e la sicurezza in tutta la baia di Carnolès. Grazie alla sua posizione strategica, questa stazione consentirà una sorveglianza costante della baia e gli agenti saranno in grado di intervenire immediatamente in caso di rilevamento di reati, garantendo una risposta rapida ed efficace agli incidenti.

Gli agenti presenti nell'avamposto saranno a disposizione per fornire informazioni al pubblico, indirizzarlo e prendere in considerazione i suoi reclami, rafforzando così il legame locale con i cittadini. L'avamposto è dotato di un defibrillatore, che garantisce una capacità di risposta rapida per il primo soccorso in caso di emergenza medica.