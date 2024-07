Al Grand Hotel Diana di Alassio la prima presentazione stellata del Festival Bra’s con chef Ivano Ricchebono

Si avvicina l'attesissimo Bra's 2024, Festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra. Si è svolta nella splendida cornice di Alassio la prima delle tre presentazioni stellate per la stampa e le autorità, che ha visto la partenza proprio dalla perla del Ponente Ligure, su una delle terrazze sul mare più spettacolari della regione, il Diana Grand Hotel.

“Bra's si conferma uno degli appuntamenti più importanti dell'enogastronomia piemontese, ora pronto a superare i confini regionali con tre presentazioni ad Alassio, Torino e Milano in tre dei ristoranti più rinomati e celebri del Nord-Ovest. Bra's, dal 19 al 22 settembre, coronerà un grande lavoro collettivo che parte dal Comune di Bra e dall'Ascom di Bra, in collaborazione con i Consorzi Salsiccia di Bra, Bra DOP, del Pane di Bra e del riso di Bra, Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, Mercato della Terra, con il sostegno di Regione Piemonte, Camera di Commercio di Cuneo, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Fondazione CRC”, commentano il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero e il sindaco di Bra Gianni Fogliato.

“Con grande orgoglio siamo qua in questa terra di Liguria, così amata dai cuneesi e dai braidesi, per presentare l’evento che si terrà a Bra, con la finalità di promuovere quello che è il prodotto cuore della nostra città, ovvero la salsiccia – spiega l’assessore del Comune di Bra Luciano Messa -. Bra è una città da 30 mila abitanti. Negli ultimi anni l'ambito del turismo si è sviluppato molto, da qui anche questa volontà di girare nei territori vicini al nostro Piemonte, per incrementare il turismo delle nostre zone. La riteniamo una cosa veramente interessante”.

“Presentiamo il nostro festival Bra’s in questa bellissima location di Alassio, con l'invito a tutti di poter venire a settembre nella nostra città a conoscere la nostra manifestazione, ma in più in generale a conoscere tutte le manifestazioni che ci sono in Langhe e Roero, di cui Bra, in qualche modo, cerca di essere un punto di riferimento”, conclude Messa.

Anche il presidente ad interim della Regione Liguria, con delega a Marketing e Promozione Territoriale e Promozione dei prodotti liguri Alessandro Piana commenta l’evento. “La Liguria accoglie la prima delle tre tappe stellate che anticipano il Festival della Salsiccia di Bra. Questo evento di grande rilievo enogastronomico rafforza infatti il legame storico tra il cuneese e il Ponente ligure, unendo le tradizioni culinarie in un segnale di vicinanza culturale e turistica. È un grande piacere per noi partecipare a questo gemellaggio gastronomico, così da continuare a 'fare rete' nella promozione delle eccellenze delle nostre terre”.

La forza di un legame storico tra Liguria e Piemonte che si proietta nel futuro con nuovi scenari. “Credo che Bra’s sia un'occasione estremamente importante – afferma il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi -. Noi come Camera di Commercio di Riviere di Liguria abbiamo accettato questa progettualità della città di Bra, di Confcommercio Bra, della Regione Piemonte e di altri attori per l'evento che ci sarà dal 19 al 22 settembre. Bra è conosciutissima anche per altri eventi, cito Cheese, non a caso. C’è molto interesse da parte nostra, ne ho parlato con tutte le organizzazioni di categoria che hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa. Costruiamo un progetto e sbarcheremo a Bra”.

Per questa edizione gli chef resident saranno capitanati da Massimo Camia (Ristorante Massimo Camia-La Morra). Al suo fianco Pasquale Laera (Ristorante Borgo Sant’Anna-Monforte d’Alba) e Filippo Oggioni (Vecchio Ristoro-Aosta). Ogni chef realizzerà due piatti ad hoc con i prodotti braidesi per un totale di oltre 9.000 portate stellate.

“Faccio parte dell’organizzazione di Bra’s dalla nascita, questa è la quarta edizione, pensiamo sia l'edizione della conferma, perché sono grandi manifestazioni popolari che hanno bisogno sempre di un certo rodaggio – spiega-. Quest'anno abbiamo un parterre di cuochi molto importante, testimonial di spicco, quindi pensiamo di avere un ottimo successo”.

La manifestazione, che si sviluppa in quattro giorni, vedrà il primo giorno la cena di gala, con il pluristellato chef Enrico Bertolini e il suo team. “Sarà una cena a numero chiuso, sempre sulla rocca dove poi si svolge la manifestazione. Venerdì 20 settembre si proseguirà con la presentazione di alcuni prodotti del territorio di Bra. Sabato 21 e domenica 22, ci sarà un grande street food dove ci sarò io con il mio team, inoltre Pasquale Laera con il suo team di Borgo Sant'Anna e Filippo Oggioni del Vecchio Ristoro di Aosta. Per due giorni, faccio la parte dell'anziano – prosegue Camia -. Ci saranno dei piatti dedicati principalmente alla salsiccia, ma Bra offre molti prodotti, quindi le verdure degli orti, il riso, novità per Bra, perché il riso lo immaginiamo sempre nel vercellese. Infine ci saranno il formaggio Bra, duro e tenero, quindi il formaggio classico e il pane, prodotto molto importante e molto affermato”.

Verranno quindi realizzati dei piatti da street food con queste materie prime, con i cuochi direttamente ai fornelli che cucinano dal vivo in una zona di Bra molto caratteristica, una grande ala dove normalmente si svolge il Cheese. A questo proposito, Camia chiosa: “Bra vuole essere l'altra parte, quindi un anno Cheese e un anno Bras, ma non vogliamo essere figlio minore, ma fratello gemello. Con il tempo, sono convinto che Bra’s diventerà una manifestazione di grande richiamo”.

TRE AMBASCIATORI PER LE ECCELLENZE BRAIDESI

Tre saranno gli ambasciatori stellati della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra in rappresentanza di tre regioni con tre presentazioni stampa esclusive per rendez-vous tra i sapori dei tre territori in connubio con la salsiccia e le eccellenze di Bra.

L'idea che percorre il Festival è quella di rendere alla portata di tutti l'alta cucina degli chef stellati,in un clima spensierato e affascinante di festa e condivisione di sapori ed emozioni: ma anche di avere degli Ambassador che se ne facciano testimoni gastronomici nei loro territori e nelle loro cucine.

I tre ambasciatori stellati scelti sono Ivano Ricchebono, chef del The Cook* di Genova, Matteo Baronetto, del ristorante “Del Cambio dal 1757” di Torino, Enrico Bartolini del Mudec di Milano, lo chef più stellato d’Italia.

Domenica 28 luglio, il primo appuntamento delle eccellenze braidesi reinventate dal grande chef della riviera Ligure Ivano Ricchebono. In questa occasione, chef Ricchebono è stato insignito dell'onorificenza di Bra's Chef Ambassador.

“È un vero piacere e soprattutto un onore essere stato scelto per rappresentare la Liguria come Ambassador per la Salsiccia di Bra, essere a fianco di due grandi chef come Enrico e Matteo mi riempie di orgoglio. - commenta Ivano Ricchebono - La vicinanza tra Piemonte e Liguria permette di unire prodotti del territorio per creare piatti di eccellenza. Mare e terra sono vita per la mia cucina e per tutti gli chef Liguri e Piemontesi. Onorerò al meglio questo grande riconoscimento. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro con questo grande prodotto”.

Lo stellato Ricchebono ha deliziato i palati dei presenti proposte ricercate e strepitose. Fra mini tacos di salsiccia e pesto genovese, cappuccino al nero di seppia e riccio di mare, e risotto con salsiccia di Bra, toma e tartufo nero estivo, lo Chef ha presentato una selezione di abbinamenti sorprendenti e preparazioni sofisticate in un armonioso connubio di terra e di mare, che ben descrive l’eccezionale la versatilità del prodotto di punta di Bra’s Festival. La splendida terrazza di uno dei templi dell'ospitalità ligure ha visto così concretizzarsi un inedito connubio tra la salsiccia, il formaggio, il pane e il riso di Bra e il pescato di Alassio. Senza dimenticare il Pesto genovese.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati conferma: “Siamo lieti di ospitare un paniere di prodotti così rappresentativi della tradizione piemontese: Liguria e Piemonte sono sempre state due Regioni vicine non solo geograficamente ma per tutta una serie di connessioni culturali e turistiche che da sempre le rende quasi l'una il naturale proseguimento dell'altra. La possibilità di valorizzare uno dei capisaldi della cucina tradizionale braidese come la salsiccia con le materie prime liguri e i prodotti del nostro mare può solo ampliare il ventaglio già ricco della tradizione culinaria nostrana”.

Il vicesindaco assessore al Turismo Angelo Galtieri ribadisce: "Questo matrimonio di sapori e tradizioni ci dà grande soddisfazione e cementa ulteriormente l'amicizia storica tra i territori. Da sempre il cuneese frequenta le nostre località tutto l'anno e ha eletto Alassio in particolare meta privilegiata per le seconde case e per un turismo fatto di esperienze sportive e ludiche nella stagione estiva. Bra's ad Alassio è un ospite che va trattato con i guanti bianchi e faremo il possibile per dare il nostro contributo per ampliarne ulteriormente la fama e l'eccellenza in cucina".

All’evento erano presenti autorità locali e dal Piemonte, giornalisti e rappresentanti del mondo ristorativo savonese. Tra gli altri, il presidente delle Camere di Commercio delle Riviere Liguri Enrico Lupi, grande conoscitore ed estimatore della Salsiccia di Bra, ma anche del formaggio, del riso e del pane — parte integrante del paniere d’onore del Festival. All’evento, anche il sindaco di Alassio Marco Melgrati, il vicesindaco e assessore Turismo Angelo Galtieri, il presidente della Marina di Alassio Rinaldo Agostini e il direttore Gesco Igor Colombi. Altresì apprezzato il coinvolgimento di Carlomaria Balzola, presidente Fipe Confcommercio di Savona, e di noti ristoratori alassini fra cui Barbara Porzio de Il Gabbiano e Alberto Riva de Il Carlina al Mare — Ambasciatore del Canavese nel Nord America e presidente di Alma Srl in Italia, società di rappresentanza dell’Osteria Carlina al Mare.

Bra’s è il grande Festival dell’enogastronomia piemontese che si affianca a Cheese, Vinum e Fiera internazionale del tartufo bianco. Bra’s è organizzato dal Comune di Bra e dall’Ascom di Bra, in collaborazione con i Consorzi Salsiccia di Bra, Bra DOP, del Pane di Bra e del riso di Bra, Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, Campagna Amica, con il sostegno di Regione Piemonte, Camera di Commercio di Cuneo, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Fondazione CRC.