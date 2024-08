Le sculture ceramiche di Debora Ciolli, Michele Fabbricatore, Marina Rizzelli e Nadia Allario proposte dalla galleria d'arte La Mongolfiera di Sanremo

Le sculture ceramiche proposte dalla galleria d'arte La Mongolfiera sono pezzi unici che raccontano storie attraverso l'uso sapiente dell'umile argilla che viene nobilitata ad opera d'arte dal “saper fare” degli artisti.

Non è semplice realizzare una scultura in ceramica: dapprima bisogna scegliere l'argilla, lavorarla, modellarla attraverso la pressione delle dita o mediante l'avvolgimento a spirale oppure con l'ausilio di stampi o attraverso l'uso del tornio. Bisogna quindi farla essiccare e poi si può procedere alla prima cottura ottenendo così la terracotta. Quest'ultima potrà diventare “invetriata”, oppure “ingobbiata” oppure “maiolica” o “grès”. Le porcellane sono ancora un altro mondo affascinante, tutto da scoprire.

Fare ceramica è quindi sinonimo di sapienza, conoscenza della chimica degli elementi e delle tecniche per raggiungere un determinato risultato.

Tutte queste caratteristiche appartengono agli artisti della ceramica proposti in galleria che modellano le loro sculture; così prendono vita le opere di Michele Fabbricatore, delicate nei colori tenui e caratterizzate da un uso attento del verde. Temi e riferimenti letterari sono reinterpretati con ironia e creatività dall'artista, la sua capacità di narratore attento conferisce al fruitore la possibilità di catapultarsi all'interno delle tematiche affrontate con nuova attenzione e stupore.

Le ceramiche di Debora Ciolli raccontano il suo mondo, il suo essere a stretto contatto con la natura, con il mare e gli animali. La scelta dell'argilla, l'ingobbio, la maiolica, il grès sono tecniche che adopera sapientemente per realizzare sculture all'interno del suo laboratorio affacciato sul mare toscano. Le sue opere sono presenti come arredi urbani ed esposte in gallerie d'arte in Italia e all'estero. Da qualche anno si dedica anche a realizzare sculture in bronzo dei suoi personaggi.

Le donne di Marina Rizzelli sono opere che la rappresentano in toto: sono forti, decise, determinate, sinuose ed eleganti nel loro apparire. Il continuo apprendere nuove tecniche ceramiche e la voglia di sperimentare hanno consentito alle sue sculture di raggiungere un elevato grado di raffinatezza tecnica ed esecutiva.

Nadia Allario, erede della tradizione ceramica savonese, fa della tecnica esecutiva uno dei suoi obiettivi principali: le sue ceramiche pop sono smaltate alla perfezione. É diventata maestro artigiano e dopo aver vinto numerosi premi nel 2019 è stata scelta per la Biennale di Cluj in Romania.

Gli orari della galleria situata a Sanremo in via Roma 50 sono i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 19.00; il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00.

Le opere uniche degli artisti rappresentati dalla galleria sono inoltre visibili e in vendita sullo shop online della galleria al seguente link https://shop.gallerialamongolfiera.it/

Per informazioni scrivere a info@gallerialamongolfiera.it o telefonare allo 0184 508554