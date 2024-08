Nizza e Milano nuovamente collegate via ferrovia con il treno turistico Riviera Express

Da tanti anni non esiste più un collegamento ferroviario diretto tra le città di Nizza e Milano. Un’anomalia oggi in parte colmata dall’Associazione Treni Turistici Italiani che a partire dal 3 agosto scorso ha ripristinato la tratta per il periodo estivo grazie all’Espresso Riviera.

Non si stratta ovviamente di un treno ad alta velocità, bensì turistico che con due corse della durata di circa sei ore il sabato e la domenica unisce la capitale italiana della finanza con quella turistica della Costa Azzurra,

Al momento il Principato di Monaco non beneficia del servizio in quanto non è prevista la fermata nella stazione sotterranea di Monaco. “Quest’estate la fermata non sarà attiva – dice il direttore generale di FS Treni Turistici Italiani Luigi Cantamessa – perché le autorità monegasche ci hanno negato l’autorizzazione per lo stop del treno in quanto la locomotiva è a trazione diesel. L’anno prossimo, però, Monaco sarà inserita regolarmente nella tratta”.

Si tratta di un treno molto confortevole, composto da sette vagoni tra i quali una carrozza adibita a ristorante, una di prima classe e un altro vagone molto grande per il trasporto dei bagagli e le attrezzature sportive come le biciclette.

Per i viaggiatori che intendono acquistare il biglietto di prima classe è incluso il servizio di ristorazione nell'esclusiva carrozza ristorante, che comprende colazione e cena oltre la possibilità di portare il proprio bagaglio al seguito.

Il treno resterà in servizio fino al 31 agosto, con la possibilità di prolungare il servizio alla prima settimana di settembre