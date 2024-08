Alla scoperta di One Monte-Carlo, il nuovo quartiere ultra moderno del Principato di Monaco

Conosciuto per la sua Rocca e per gli splendidi punti panoramici sul Mediterraneo, il Principato di Monaco offre ai suoi ospiti una gran varietà di scelte. Un patrimonio preservato, una natura ben curata, boutique di gran lusso per il vostro shopping, luoghi di cultura e destinazioni celebri per le vostre uscite.

Sono davvero tante le cose da scoprire e visitare a Monaco. Sia che ci veniate per un solo giorno, per una serata, per un soggiorno breve o lungo, o anche in inverno, qui nel Principato potrete vivere esperienze uniche e indimenticabili.

Le dimensioni ridotte di questa città-Stato consentono di visitare il Principato e le sue più importanti attrazioni in un solo giorno. I diversi quartieri della città sono facilmente accessibili, a piedi o in autobus, e sono spesso collegati tramite ascensori. Tra le cose da non perdere, c'è il Palazzo del Principe, situato sulle alture della Rocca, dove ogni giorno alle 11.55 potete assistere al cambio della guardia dei Carabinieri, sulla place du Palais, per poi fare una capatina tra i negozi e i locali delle viuzze della Città Vecchia.

Dopo una visita al Museo Oceanografico e una passeggiata lungo il molo del porto Hercule, raggiungete il mitico quartiere di Monte-Carlo, e la sua sublime place du Casino. Le facciate Belle Époque del Casino de Monte-Carlo e dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo conferiscono al luogo un'atmosfera incomparabile. Nei paraggi, potrete scoprire alcune delle migliori destinazioni gastronomiche, o prendere posto sulle terrazze del Café de Paris, degustando così la dolce vita della Costa Azzurra. Senza dimenticare una pausa shopping nel lussuoso quartiere One Monte-Carlo.

La magia del One Monte-Carlo

Con l'apertura del nuovo quartiere One Monte-Carlo, la Promenade Monte-Carlo Shopping rinasce e diventa la passeggiata shopping più esclusiva della Costa Azzurra. Scopriamo questo nuovo scrigno.

Lo One Monte-Carlo, nuovo luogo di residenza ultra moderno, propone ai suoi visitatori monegaschi e internazionali di scoprire, in seno a un solo e unico quartiere, le collezioni dei più grandi creativi del pianeta. In totale hanno aperto i battenti 24 boutique di lusso: 17 in seno ai palazzi stessi, sulla nuova Promenade Princesse Charlène e sull’Avenue Princesse Alice. Sei altri vengono a completare l'esperienza lungo l'Avenue des Beaux-Arts : Dior, Piaget, Alexander McQueen, Bulgari, Prada e Cartier.

Una vetrina unica al mondo, dove cinque delle più prestigiose case di lusso si ritrovano fianco a fianco: Cartier, Louis Vuitton, Chanel, Fendi e Prada. Tutto l'universo del lusso - dall'alta moda all'alta gioielleria, passando per l'orologeria - s'è dato appuntamento a Monaco, con l'ambizione di offrire alla propria clientela un'esperienza shopping indimenticabile.

Per l'occasione, queste grandi case hanno fatto le cose in grande. Mentre alcune hanno rivestito i loro spazi con pezzi iconici, aggiungendo strizzatine d'occhio alla storia monegasca, opere d'arte e serie limitate, altri hanno curato i loro interni nei benché minimi dettagli. I loro arredi sono fatti di pavimenti in marmo, tappezzeria fatta a mano, scale magistrali e altre attrezzature high-tech.

Con punti vendita posti su diversi piani, vetrate monumentali, facciate coperte da vegetazione e un personale sempre pronto a prendersi cura della sua clientela, difficile non essere conquistati !

Per dar vita a questo nuovo quartiere, segnato da linee fluide ed eteree, sono stati necessari quattro anni di lavori. Con una superficie globale di 60.000 m², questo quartiere incarna il meglio del savoir-faire di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, la cui ambizione è diventare la destinazione più esclusiva dell'Europa.