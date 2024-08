Il portale digitale France-Visas è completamente operativo

A seconda della nazionalità e della durata del soggiorno, uno straniero potrebbe dover richiedere un visto prima di recarsi in Francia.

Il portale France-Visas riunisce le informazioni necessarie per guidare nel percorso e consente di svolgere in un unico strumento tutti gli eventi dematerializzabili di tale procedura (inserimento delle informazioni, presentazione e monitoraggio della richiesta).

Questo sistema è stato implementato in più fasi ed ora è completamente funzionante.



Il portale Francia-Visti è stato gradualmente avviato a partire da ottobre 2017. Nel tempo sono state effettuate sperimentazioni per consentire la completa digitalizzazione delle pratiche relative ad alcune tipologie di visti.



Tramite France-Visas è possibile:

Richiedere un visto per la Francia, qualunque sia la sua tipologia (soggiorno breve o lungo, visto per motivi professionali, visto turistico, visto per studio);

Seguire lo stato di avanzamento della tua richiesta di visto;

Trovare informazioni generali sui visti per venire in Francia.

Altre funzionalità dovrebbero essere aggiunte ancora in futuro: il sistema consente alle aziende e alle istituzioni autorizzate di presentare un invito per i loro partner stranieri soggetti all'obbligo del visto.



Sul portale France-Visas, i contenuti informativi generali sono disponibili in 6 lingue:

Francese;

Inglese;

Arabo;

Cinese;

Spagnolo;

Russo.