Il Principato di Monaco commemorerà l'80° anniversario della liberazione dalle occupazioni

S.A.S. il Principe Sovrano ha voluto che quest'anno questo anniversario assumesse una dimensione particolare, come negli altri Paesi interessati, mettendo in evidenza il contributo decisivo dell'esercito americano.

L'avanzata delle unità della 1ª Task Force aviotrasportata, sbarcate in Provenza il 15 agosto, sotto il comando del generale Frederick, fu un fattore chiave per il successo della campagna. Un tributo speciale sarà reso al generale Federico.

Il 3 settembre, alle ore 17.00, si terrà una cerimonia militare al cimitero di Monaco, davanti al monumento ai caduti dei conflitti mondiali del XX secolo, alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II, che terrà un discorso, e delle massime autorità monegasche. Sono previsti tre distaccamenti militari: monegasco, francese e americano.

Alle 18.00, dopo lo scoprimento della targa commemorativa sulla facciata del Conseil National in memoria del combattente della resistenza monegasca René Borghini e della sua ufficiale di collegamento Esther Poggio, fucilati il 15 agosto 1944, S.A.S. il Principe Sovrano inaugurerà una mostra nella sala del Ministero di Stato, allestita congiuntamente dalla Mission de Préfiguration des Archives Nationales, dagli Archives du Palais princier e dall'Archivio Nazionale Monegasco, in collaborazione con la Médiathèque de Monaco, dal titolo Monaco libéré! 3 settembre-28 dicembre 1944.

Come ogni anno, il Comitato per la Commemorazione del Periodo proporrà diverse manifestazioni per le strade del Principato, con uniformi, equipaggiamenti e veicoli d'epoca, oltre a un percorso della memoria, da avenue Saint-Laurent a place du Palais, passando per la Maison de France e il Lycée Albert Ier.

Altri eventi saranno organizzati fino alla primavera del 2025, in particolare dalla Médiathèque de Monaco, dall'Institut audiovisuel de Monaco, dalla Direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports e dall'associazione Devoir de mémoire, per celebrare la fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa.