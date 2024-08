Una passeggiata nell’Arrière pays col “Rando Bus”: Vallée de Haute & Moyenne Tinée

Un’opportunità per chi vuole staccare un giorno dalle spiagge e dal sole della Costa Azzurra per addentrarsi nelle splendide località dell’arrière pays nizzardo per dedicarsi alle passeggiate, dalle meno impegnative a quelle che richiedono un po’ più di allenamento.

Vi è un bus delle Lignes d’Azur, che parte (la domenica e nei giorni festivi) il mattino alle 8,30 dalla fermata di Grand Arénas (con fermate alla gare de Thiers e all’Aeroporto) che raggiunge la Haute & Moyenne Vallée de la Tinée.

Si tratta del Rando Bus della linea 91 che giunge a Isola-Village alle 10 ed a Saint-Etienne-de-Tinée alle 10,15.

Questo “Rando bus”, che ha coincidenze con delle navettes che assicurano i collegamenti fra i villaggi di: Isola-Village - Isola 2000 Auron - Isola-Village Saint-Etienne-de-Tinée.

Sono possibili una serie di escursioni, in particolare:

Circuit de Roure

Boucle de Louch

Le canal de la Châtaigneraie

Circuit du Bois d’Anelle

Circuit de Sélasse

Plateau de Sestrière

Le Vallon de Gialorgue et le Bois de Ville

Al fondo di questo articolo gli orari della linea 91 .

Il ritorno a Nizza prevede partenze alle 16,00 da Auron, alle 16,15 da Saint-Etienne-de-Tinée ed alle 16,30 da Isola-Village e l’arrivo a Nizza Grand Arènas è previsto per le 18,00.