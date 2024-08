Roquebrune Cap-Martin si prepara ad ospitare il primo Eco-Festival "La Note Verte"

La città di Roquebrune-Cap-Martin e il suo ufficio turistico sono orgogliosi di annunciare la loro collaborazione con l'associazione Green Music per l'organizzazione dell'Eco-Festival “La Note Verte”.

Roquebrune-Cap-Martin è rinomata per i suoi eccezionali paesaggi naturali e per il suo impegno nei confronti dell'ambiente e si è sempre adoperata per promuovere iniziative sostenibili e rispettose dell'ecosistema. Grazie alla collaborazione con Green Music, ribadisce la volontà di sensibilizzare i visitatori sulla necessità di preservare il nostro pianeta.

"Il festival è un'occasione unica per celebrare la musica, valorizzando il nostro patrimonio naturale e adottando un approccio sostenibile mettendo in luce il nostro patrimonio naturale e adottando un approccio eco-responsabile”, spiega Patrick Cesari, sindaco di Roquebrune-Cap-Martin.

Green Music è un'associazione del 1901 con sede ad Aspremont (06), specializzata nell'organizzazione di festival di jazz e world music. La loro missione è quella di organizzare concerti all'aperto con livelli sonori ridotti e un impatto ambientale molto ridotti. L'obiettivo è offrire al pubblico un'esperienza autentica, sensibilizzando al contempo il pubblico alla causa ecologica.

L' impegno nei confronti dell'ambiente si riflette nel modo in cui si organizzano i festival in luoghi naturali eccezionali, alimentati da energia verde. Gli eventi sono sempre accompagnati da una serie di attività, laboratori e conferenze sulla tutela dell'ambiente.

"Crediamo fermamente che un modello culturale più rispettoso del pianeta sia possibile - dicono a Green Music - con il sostegno delle autorità pubbliche, degli spettatori e dei media, possiamo realizzare questa visione".

Il festival eco-responsabile "La Note Verte" propone concerti all'aperto a basso livello sonoro, progettato per avere un impatto ambientale minimo. I luoghi dei concerti sono scelti per valorizzare il patrimonio naturale di Roquebrune-Cap-Martin e per far scoprire al pubblico dei quadri naturali di eccezione spesso poco conosciuti.

Diversamente dai festival tradizionali dove i programmatori scelgono i luoghi in funzione degli artisti, qui è l'atmosfera dei luoghi che determina la scelta degli artisti.

I concerti saranno accompagnati da un sistema di sonorizzazione molto ridotto con energie verdi grazie a batterie solari, che consentono un'autonomia elettrica totale e un impatto ambientale molto basso. Questo approccio innovativo mira anche a rieducare il pubblico ad ascoltare la musica in modo più acustico e autentico, come all'origine dell'umanità.

IL PROGRAMMA

Il festival eco-responsabile propone concerti accessibili a tutti, in mezzo alla natura, fuori dai sentieri battuti. Un nuovo modo di mettere in scena e ascoltare la musica, più rispettoso dell'ambiente e più sensibile al valore aggiunto della natura che ci circonda. Gli appassionati di escursionismo potranno cogliere l'occasione per unire il piacere della passeggiata a quello delle orecchie.

Sabato 7 settembre

Paul Pioli Duo - Jazz Mainstream

Dirigetevi verso il Mont Gros per una piacevole passeggiata in natura prima raggiungere la Coupière. Lì, avrete l'opportunità di scoprire Paul Pioli alla chitarra e Pierre Fenichel al contrabbasso, due musicisti marsigliesi rinomati nel mondo del jazz mainstream. Suonano in una atmosfera molto acustica, lasciando spazio a sorprese e tempo. Il loro repertorio è costituito da standard rivisitati e composizioni personali che sapranno incantare il pubblico.

Incredibile Freak Band - Jazz Funky

Al tramonto sulla splendida spiaggia di Buse, scopri un gruppo di 9 musicisti che traggono la loro originalità dalla loro interpretazione moderna dei temi di New Orleans e gli standard pop-funk. Il loro repertorio è anche arricchito con composizioni che fondono elementi occidentali, orientali e afro-americani, creando così il proprio suono e una forte vicinanza con il pubblico. Una musica del momento, festosa e conviviale.

Domenica 8 settembre

Luigi Martinale Trio - Jazz Moderno

All'alba, sulla punta di Cap Martin, tre musicisti eccezionali e di diversa provenienza proporranno un repertorio tra standard jazz e composizioni originali, dove il lirismo sarà in prima linea mescolando il jazz alla musica pop. Luigi Martinale pianista e compositore italiano, Youri Goloubev contrabbassista russo e Ivo Cavallo batterista italiano. Un'esperienza musicale avvincente vi aspetta.

Nora Delgado e il suo duetto di tromba-fisarmonica

Il festival si chiuderà in bellezza con l'atteso concerto del Cuba District alle 16:00 presso la Passerelle SNCF. Questo luogo emblematico, immerso nel cuore del sentiero litoraneo detto Le Corbusier, offre uno scenario suggestivo e ombreggiati per un'esperienza musicale indimenticabile. Sotto gli alberi, in un'atmosfera intimista e incantevole, il duo Marco Vezzoso alla tromba e Valerio Chiavarelli alla fisarmonica, accompagnato dalla voce incantevole della cantante cubana Nora Delgado, ci trasporteranno direttamente alle coste soleggiate di Cuba. La musica, ricca di sapori jazz latino, promette un viaggio sensoriale avvincente e commovente.