Monaco dedica una mostra fotografica all'ex cantante monegasco Leo Ferré

L'Espace Léo Ferré e il Comune di Monaco sono orgogliosi di ospitare una grande mostra fotografica in omaggio a Léo Ferré (1916-1993), ex cantante monegasco di successo, la cui sala da concerto porta il suo nome.

Attraverso numerosi scatti, il fotografo belga Hubert Grooteclaes (1927-1994) racconta la relazione artistica fraterna che è durata tra i due uomini per più di tre decenni, e che si ritrova in diverse dichiarazioni del fotografo: "Per me, averlo conosciuto è più importante della fotografia", disse.