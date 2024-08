Monaco ospita la mostra "Regards d'ailleurs: Rhapsodie en bleu"

Dal 13 al 25 settembre 2024 e sotto la Presidenza d'Onore di S.A.S. il Principe Alberto II, Moretti Fine Art ospita la quarta edizione di Regards d'ailleurs. La mostra presenta le opere realizzate dai giovani dell'Associazione Monaco Disease Power in collaborazione con l'artista David Elia, sotto il titolo "Regards d'ailleurs: Rhapsodie en bleu".

Una rapsodia in musica è un'opera caratterizzata da una struttura irregolare e una frase intensa emotiva. Libero nella sua struttura, essa presenta una gamma di umori, colori e di toni fortemente contrastanti. Molto espressiva, la rapsodia evoca l'improvvisazione e offre un'aria di ispirazione spontanea.

La mostra "Regards d'ailleurs: Rhapsodie en bleu", organizzata in collaborazione con l'artista David Elia, presenta una selezione di opere realizzate in cianotipo. Questa tecnica fotografica, inventata nel XIX secolo, è una formulazione di stampa fotografica a reazione lenta ed economica, sensibile ai raggi ultravioletti e allo spettro della luce blu.

Produce un'impronta blu ciano utilizzata nell'arte sotto Formato monocromatico per immagini, applicabile a una vasta gamma di supporti. Il blu ciano e la tecnica del cianotipo sono il denominatore comune di questo corpus di opere creato da un gruppo di individui creativi e di talento dell'associazione Monaco Disease Power.

La struttura libera, come quella di una rapsodia musicale, ci trasporta in un viaggio fantastico attraverso le menti di questi giovani artisti, ognuno con un approccio unico al soggetto. Un generale senso di spontaneità, improvvisazione e intensa libertà emerge da questo insieme eccezionale.

La mostra si tiene presso MORETTI FINE ART Park Palace, 27 Avenue de la Costa a Monaco