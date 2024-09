Presto recuperato il Fort-Royal di Cannes

Un'ottima notizia per gli amanti della storia francese: Fort Royal che si trova sull'isola Sainte-Marguerite, a Cannes, è risultato vincitore dipartimentale, quindi unico monumento delle Alpi Marittime, della Mission Patrimoine guidata da Stéphane Bern e sostenuta dal Ministero della Cultura.

Costruito nel XVII secolo su resti risalenti all'antichità romana, Fort-Royal è un edificio classificato monumento storico ed emblema del patrimonio militare francese.

Di proprietà del Comune di Cannes, il grande sito accoglie ogni anno più di 80 mila visitatori richiamati anche dal suo museo oltre a molti viaggi didattici per bambini.

Il sostegno concesso dalla Mission Patrimoine consentirà di finanziare parte dei lavori di recupero di Fort-Royal, così da superare un avanzato stato di degrado in alcune parti.

L’importo dell’aiuto sarà conosciuto alla fine del 2024.



A causa dell'usura del tempo e alla vegetazione invasiva, Fort-Royal ha subito, negli anni, numerosi danni alle sue opere di difesa ma anche ad alcuni edifici. Per questo motivo il Comune di Cannes prevede un importante programma di lavori di riabilitazione e messa in sicurezza del sito per un importo totale stimato in 1.685.000 euro.