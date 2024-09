Cannes, estate al top: record di affluenza!

Anche quest'anno, Cannes si conferma città turistica a livello internazionale: lo dimostra l’elevato tasso di occupazione degli hotel con un picco del 92,6% ad agosto, in aumento di 5 punti rispetto al 2023.

Un trend che si spiega con l'aumento dei visitatori americani e mediorientali: quest'estate è segnata anche da un'affluenza record ad eventi come Plages électroniques.

La stagione estiva 2024 è stata particolarmente florida per il settore alberghiero, con tassi di occupazione in aumento rispetto all’anno precedente. A partire dal mese di maggio il tasso di occupazione alberghiera ha raggiunto il 71%, in aumento di 5 punti rispetto al 2023. Il trend si è poi rafforzato raggiungendo, nella la prima metà di agosto, un picco pari al 92,6%.

Cannes registra anche il ricavo medio per camera disponibile (RevPar) più elevato della Costa Azzurra: 695 euro nella prima metà di agosto rispetto a 331,9 € in media nelle Alpi Marittime.

Anche gli affitti di alloggi ammobiliati hanno beneficiato di questo andamento, con un tasso di occupazione che, nella prima metà di agosto, ha raggiunto l'86%, in aumento di 7 punti.

La frequentazione estiva del 2024 conferma lo status di Cannes come destinazione internazionale essenziale grazie alla qualità dell'accoglienza, della vita, della ristorazione e dell'offerta culturale ed di eventi.

I dati di questa estate:

181.000 veicoli in entrata/uscita al giorno nella prima settimana di sgosto;

Momenti di successo come le Spiagge Elettroniche (60.000 persone in 8 giorni, senza precedenti);

Le compagnie di crociera hanno sbarcato 210.000 turisti accolti tra i mesi di maggio e luglio 2024 (+4,5%).

I porti di Cannes stanno vivendo un'ottima stagione con un tasso di occupazione del 95% nel Porto Vecchio e dell'80% in media nel Porto Canto.

Le isole di Lérins hanno riscosso un grande successo, con 1.400 visitatori al giorno grazie anche all'applicazione “Cannes Lérins & moi” che permette ai visitatori dell'isola di Sainte-Marguerite di esplorare il luogo in autonomia e nel rispetto del sito.

I primi indicatori mostrano che settembre, tradizionalmente conosciuto come il mese dello yachting, sarà altrettanto promettente.