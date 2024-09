Importante premiazione alla pittrice Cettina Callari in Principato di Monaco

Montecarlo. Domenica 7 settembre, presso il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, nell’ambito della Biennale internazionale ArtExpo Gallery, un Trofeo di alto livello culturale ha premiato la carriera della pittrice Cettina Callari di Niscemi (CL), alla quale è stata consegnata la Palma d’Oro per le arti visive.

Di questo nuovo grande successo si è congratulato anche il Sindaco di Niscemi, Av. Massimo Conti e l’assessore alla cultura Dot.ssa Marianna Avila. Dall’inizio della sua carriera iniziata negli anni 80, numerosi sono gli eventi e i riconoscimenti che hanno coronato la carriera dell’artista siciliana, sia in Italia che all’estero, così come numerose sono le nazioni che hanno accolto e premiato le sue opere, fra cui Giappone, Belgio, Austria, Svizzera, Francia, Germania, America, Spagna, Kazakistan, e adesso anche il Principato di Monaco. Apprezzamenti per la qualità e l’originalità delle sue opere, sono stati espressi da grandi nomi della critica, fra cui il Prof. Philippe Daverio e, il Prof. Vittorio Sgarbi che ha selezionato due delle sue opere per inserirle nella sua galleria d’arte d’artisti contemporanei. Oltre alla pittura su tela, Cettina Callari è brava anche in pittura murale, scultura, decorazione ceramica e, incisione su vetro che ha realizzato ugualmente per collezioni di profumo di famose firme italiane e francesi, come Dolce & Cabana, Jean Paul Gaultier e Christian Dior. L’artista è anche impegnata nel sociale dove mette in pratica la sua qualifica d’Arte-Terapia.





Importante remise de prix à la peintre Cettina Callari en Principauté de Monaco

Montecarlo. Dimanche 7 septembre, au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, dans le cadre de la Biennale Internationale ‘‘ ArtExpo Gallery’’, un Trophé de haut niveau culturel a récompensé la carrière de la peintre italienne Cettina Callari de Niscemi, à laquelle on a remis la Palme d'Or des arts visuels. Pour ce nouveau succès elle a été congratulée par le maire de Niscemi, Av. Massimo Conti, et l’adjointe à la culture, Dr. Marianna Avila. Depuis le début de sa carrière initiée dans les années 80, de nombreux événements et de belles récompenses ont couronné la carrière de l'artiste sicilienne, tant en Italie qu'à l'étranger, tout comme de nombreuses nations ont accueilli et primée ses œuvres, tels le Japon, la Belgique, l'Autriche, la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Amérique, l'Espagne, le Kazakhstan et désormais également la Principauté de Monaco. De belles appréciations pour la qualité et l'originalité de ses œuvres ont été exprimées par de grands noms de la critique, dont le professeur Philippe Daverio et, le professeur Vittorio Sgarbi qui a sélectionné deux de ses œuvres pour les inclure dans sa galerie d'art, d'artistes contemporains. Outre à la peinture sur toile, Cettina Callari est excellente aussi en peinture murale, sculpture, décoration en céramique et gravures sur verre, comme celles créés sur diverses collections de parfums de célèbres marques italiennes et françaises, telles que, Dolce & Cabana, Jean Paul Gaultier et Christian Dior. L'artiste s'implique également dans le travail social où elle met en pratique sa qualification en Art-Thérapie.

(M.S.)