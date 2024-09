Pays de Vence, il programma delle Journées Européennes du Patrimoine

Dal 1984, le Giornate Europee del Patrimonio hanno consentito di aprire edifici o spazi, alcuni anche solitamente chiusi, al grande pubblico.



Queste giornate sono un'occasione per scoprire il patrimonio in tutte le sue forme: edifici amministrativi, edifici e fortezze religiose, militari, monumenti storici, giardini ed anche laboratori artigianali.



La 41a edizione mette in luce il “patrimonio dei percorsi, delle reti e delle connessioni” a livello europeo e il “patrimonio marittimo" a livello nazionale.



Una buona idea è quella di seguire le rotte terrestri e marittime proposte dai comuni che fanno parte dei Pays de Vence: Coursegoules, Gattières, La Gaude, Saint Jeannette, Saint Paul de Vence, Tourrettes sur Loup e Vence.



Il programma completo delle Journées Européennes du Patrimoine dei Pays de Vence é inserito in formato pdf al fondo di questo articolo.